Додано: Вів 02 лип, 2019 11:34

И если вы думаете что все россияне в восторге от очередного окружения непотопляемой крепости под названием Россия, то я вас разочарую - в прошлом году число репатриантов из России превысило в Израиле таких из Украины.

У сына все его друзья из России проходившие с ним МАСу, но не оставшиеся как он за последний год съездили получить гражданство и даркон ( израильский загранпаспорт).Они вернулись, но держат гражданство про запас если в очередной раз занавес над Россией закроется.



ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ

Январь-апрель 2019 г

Международная миграция

в том числе: с государствами-участниками СНГ

число прибывших 195 213

число выбывших 108 826

миграционный прирост (+), снижение (-) +97 989

в том числе: со странами дальнего зарубежья

число прибывших 23 406

число выбывших 11 804

миграционный прирост (+), снижение (-) + +11 602

в том числе: Израиль

число прибывших 249

число выбывших 241

миграционный прирост (+), снижение (-) + +8

Волгарь писал(а):

Насчет состоявшегося государства - я не употребляю термина failed state из-за мгновенно возникающих проблем с модерацией, но то, что ситуация именно такова, Вы подметили абсолютно точно. Тем не менее подлинную независимость стране гарантирует только продолжение нынешнего курса. Не будь российской угрозы (подлинной или мнимой), исчезнут узы, цементирующие восток/юг и запад. Для этого достаточно просто почитать форум - противоречия во взглядах зачастую непримиримы, общий лишь внешний дискурс

Повторюсь снова.

Цементируют социум вовсе не мифы 70-100 летней давности с мовой и верой, а прозрачное, работающее на человека государство

Ну, положим, я-то прекрасно знаю, что реальный рейтинг подполковника не превышает 40%, да и то лишь потому, что политическое поле в РФ выжжено - политик у нас всего один.Я уже много раз отмечал, что делать СТАТИСТИЧЕСКИЕ выводы на основание своих (или родственников/друзей/знакомых) впечатлений (у меня шуряк в Воронеже) АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННО,А в прошлом году было минус 106, а с остальными несоветскими республиками + 2 231.Как видите, ситуация с миграцией, скорее, обратнаяПолностью согласен. Беда только в том, что на обломках СССР ПОКА НЕ ВОЗНИКЛО НИ ОДНОГО ПОДОБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. А в случае с Украиной построение такого государства В ПРИНЦИПЕ представляется мне мало вероятным в обозримом будущем. И дело тут не в мове/вере - а в устойчивых экономических/социальных и демографических тенденциях в стране.НО ВСЕ ЭТО ОПЯТЬ-ТАКИ НЕ О ТОМ. Если Вы заметили, я говорил и утверждаю, что основа существования Украины как государства - СТАБИЛЬНО ПЛОХИЕ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ. Во всех остальных вариантах она обречена на раскол и внутренне противостояние. Вы утверждаете обратное - что есть, де...ВАШЕ ПРАВО. Мы, два бывших советских интеллигента, люди с опытом, чего-то добившиеся, одинаково смотрящие на многие тенденции (по крайней мере - историю СССР и Украины), получившие НОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, не можем прийти к общему знаменателю. А Вы хотите быть единым во взглядах, фигурально выражаясь, с выпускниками Стрыйского Агроэкономического Университа, созданного на базе бывшего техникума советской торговли (по крайней мере, читая опусы многих форумчан, у меня создается стойкое убеждение, что источник их знаний лежит именно там, за Збручем, и именно на таком уровне)? А ведь их больше, чем таких, как Вы, они моложе, и на смену Вам идут именно такие. Соответственно, РЕЗУЛЬТАТ ВПОЛНЕ ПРЕДСКАЗУЕМ,