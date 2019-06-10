В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:По поводу вмешательства России можно долго спорить, но согласитесь, существуй весной 14-го реальные планы агрессии против Украины, до Днепра РА без проблем дошла бы максимум за неделю.
Может быть и дошла ценой больших потерь учитывая тот уровень патриотизма который был в Украине 2014г.Это не прогулки Гиркина по Донбассу бы были точно. А дальше что бы Россия тут делала, держала оккупационную армию которую все ненавидели? Путин ведь не идиот и лезет только туда где видит большую поддержку и малое сопротивление.
Волгарь написав:Простите, что кажется? Понимаете, об этом не пишут, но ситуация изменилась в самой России. До конца 14-го здесь бытовало мнение, что, как в старом анекдоте про Бастилию, ПОИГРАЮТ-ОТДАДУТ. Т.е. скачки под скандирование и коридоры позора сойдут на нет сами собой просто потому, что перманентный хаос не может продолжать бесконечно долго. Но примерно к концу 16-го некая оторопь по этому поводу (а он и не думает заканчиваться) СМЕНИЛАСЬ СТОЙКИМ НЕПРИЯТИЕМ. Даже в семьях с украинскими корнями отношение к родственникам к запада от Хутора Михайловского от искреннего недоумения перешло в раздражение на грани разрыва (знаю несколько таких семей).
Забавно. Это как, российскому обывателю не понравились процессы поданные росТВ про Украину? И что? Мне они тоже не понравились. Но мне не нравится и многое из того что творится в России, но я не считаю нужным указывать россиянам как им жить или тем более начинать их ненавидеть за это. После 2014г у меня испортились отношения с двоюродными сестрами из Калуги хотя им и Украина, и Крым нужны как зайцу стоп-сигнал. В 2018г рискнул пригласить одну из них в Киев. Она боялась, попросила пригласительный чтобы не ссадили с поезда, а когда приехала сильно удивилась, что в Киеве на украинском почти не говорят и бандеровцев с флажками по улицам не видно. Когда уезжала сказала, что будет рассказывать что все что им показывают по ТВ - вранье. Тоже самое произошло с бывшим одноклассником из Алма-Аты который на месяц приехал в Киев в командировку по USAID.
Волгарь написав:Боюсь при любом раскладе не то, что о каком-либо сотрудничестве не может быть и речи, но даже сторонников поддержания добрососедских отношений между 2-мя странами в РФ почти не осталось. Упрощенно говоря,Украина перешла черту, за которой в массовом сознании находятся (пардон, я то как раз против подобных терминов) пшеки/шпротасы/гры...и пин...Т.е. представители враждебных России государств и народов, с которыми диалог в принципе невозможен.
Это очень удобная похлебка для плебса не способного оценить собственную власть. Ненависть всегда сплачивает, одна проблема - надолго этого не хватит.И мир другой,и люди в нем тоже. И если вы думаете что все россияне в восторге от очередного окружения непотопляемой крепости под названием Россия, то я вас разочарую - в прошлом году число репатриантов из России превысило в Израиле таких из Украины. У сына все его друзья из России проходившие с ним МАСу, но не оставшиеся как он за последний год съездили получить гражданство и даркон ( израильский загранпаспорт).Они вернулись, но держат гражданство про запас если в очередной раз занавес над Россией закроется.
Волгарь написав:Насчет состоявшегося государства - я не употребляю термина failed state из-за мгновенно возникающих проблем с модерацией, но то, что ситуация именно такова, Вы подметили абсолютно точно. Тем не менее подлинную независимость стране гарантирует только продолжение нынешнего курса. Не будь российской угрозы (подлинной или мнимой), исчезнут узы, цементирующие восток/юг и запад. Для этого достаточно просто почитать форум - противоречия во взглядах зачастую непримиримы, общий лишь внешний дискурс
Повторюсь снова. Цементируют социум вовсе не мифы 70-100 летней давности с мовой и верой, а прозрачное, работающее на человека государство
И если вы думаете что все россияне в восторге от очередного окружения непотопляемой крепости под названием Россия, то я вас разочарую - в прошлом году число репатриантов из России превысило в Израиле таких из Украины.
Ну, положим, я-то прекрасно знаю, что реальный рейтинг подполковника не превышает 40%, да и то лишь потому, что политическое поле в РФ выжжено - политик у нас всего один.
У сына все его друзья из России проходившие с ним МАСу, но не оставшиеся как он за последний год съездили получить гражданство и даркон ( израильский загранпаспорт).Они вернулись, но держат гражданство про запас если в очередной раз занавес над Россией закроется.
Я уже много раз отмечал, что делать СТАТИСТИЧЕСКИЕ выводы на основание своих (или родственников/друзей/знакомых) впечатлений (у меня шуряк в Воронеже) АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННО, ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ Январь-апрель 2019 г Международная миграция в том числе: с государствами-участниками СНГ число прибывших 195 213 число выбывших 108 826 миграционный прирост (+), снижение (-) +97 989 в том числе: со странами дальнего зарубежья число прибывших 23 406 число выбывших 11 804 миграционный прирост (+), снижение (-) + +11 602 в том числе: Израиль число прибывших 249 число выбывших 241 миграционный прирост (+), снижение (-) + +8 http://www.gks.ru/bgd/free/B19_00/Main.htm А в прошлом году было минус 106, а с остальными несоветскими республиками + 2 231. Как видите, ситуация с миграцией, скорее, обратная
Волгарь писал(а): Насчет состоявшегося государства - я не употребляю термина failed state из-за мгновенно возникающих проблем с модерацией, но то, что ситуация именно такова, Вы подметили абсолютно точно. Тем не менее подлинную независимость стране гарантирует только продолжение нынешнего курса. Не будь российской угрозы (подлинной или мнимой), исчезнут узы, цементирующие восток/юг и запад. Для этого достаточно просто почитать форум - противоречия во взглядах зачастую непримиримы, общий лишь внешний дискурс Повторюсь снова.
Цементируют социум вовсе не мифы 70-100 летней давности с мовой и верой, а прозрачное, работающее на человека государство
Полностью согласен. Беда только в том, что на обломках СССР ПОКА НЕ ВОЗНИКЛО НИ ОДНОГО ПОДОБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. А в случае с Украиной построение такого государства В ПРИНЦИПЕ представляется мне мало вероятным в обозримом будущем. И дело тут не в мове/вере - а в устойчивых экономических/социальных и демографических тенденциях в стране. НО ВСЕ ЭТО ОПЯТЬ-ТАКИ НЕ О ТОМ. Если Вы заметили, я говорил и утверждаю, что основа существования Украины как государства - СТАБИЛЬНО ПЛОХИЕ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ. Во всех остальных вариантах она обречена на раскол и внутренне противостояние. Вы утверждаете обратное - что есть, де...ВАШЕ ПРАВО. Мы, два бывших советских интеллигента, люди с опытом, чего-то добившиеся, одинаково смотрящие на многие тенденции (по крайней мере - историю СССР и Украины), получившие НОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, не можем прийти к общему знаменателю. А Вы хотите быть единым во взглядах, фигурально выражаясь, с выпускниками Стрыйского Агроэкономического Университа, созданного на базе бывшего техникума советской торговли (по крайней мере, читая опусы многих форумчан, у меня создается стойкое убеждение, что источник их знаний лежит именно там, за Збручем, и именно на таком уровне)? А ведь их больше, чем таких, как Вы, они моложе, и на смену Вам идут именно такие. Соответственно, РЕЗУЛЬТАТ ВПОЛНЕ ПРЕДСКАЗУЕМ,
Глава компании Леонид Михельсон заявил, что в случае возникновения проблем с транзитом газа через Украину может выручить СПГ с Ямала В случае возникновения будущей зимой проблем с транзитом российского газа в Европу через территорию Украины НОВАТЭК готов помочь «Газпрому» выполнить обязательства перед европейскими покупателями за счет своего сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил журналистам глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. «Если от «Газпрома» будут обращения, мы будем рассматривать. Для страны сверхважно не прервать те контракты, которые подписаны «Газпромом» по европейским рынкам», — сказал Михельсон (цитата по ТАСС).
Похоже, вне зависимости от готовности СП-2, Газпром действительно прекратит транзит, а выпадающие объемы покроет из европейских газохранилищ, куда ударными темпами закачивается газ, и поставками СПГ.
У сына все его друзья из России проходившие с ним МАСу, но не оставшиеся как он за последний год съездили получить гражданство и даркон ( израильский загранпаспорт).Они вернулись, но держат гражданство про запас если в очередной раз занавес над Россией закроется.
Волгарь написав:Я уже много раз отмечал, что делать СТАТИСТИЧЕСКИЕ выводы на основание своих (или родственников/друзей/знакомых) впечатлений (у меня шуряк в Воронеже) АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННО, [size=150]ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ Январь-апрель 2019 г Международная миграция в том числе: с государствами-участниками СНГ число прибывших 195 213 число выбывших 108 826 миграционный прирост (+), снижение (-) +97 989 в том числе: со странами дальнего зарубежья число прибывших 23 406 число выбывших 11 804 миграционный прирост (+), снижение (-) + +11 602 в том числе: Израиль число прибывших 249 число выбывших 241
Вы невнимательно прочли то,что я написал. Друзья сына приехали в Израиль не на ПМЖ, а за 2м гражданством, так что вряд ли они вообще учтены в статистике выбывших из РФ. А вот статистику я брал вовсе не из личных наблюдений - https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B8%D1%8 ... a-46908658 Большинство репатриантов - 10500 (примерно треть от общего числа) прибыли из России. Годовой прирост эмигрантов из РФ составил около 45 процентов.
Еще более 6500 человек приехали в Израиль из Украины, а порядка 3550 - из США и Канады.
Волгарь написав: Полностью согласен. Беда только в том, что на обломках СССР ПОКА НЕ ВОЗНИКЛО НИ ОДНОГО ПОДОБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. А в случае с Украиной построение такого государства В ПРИНЦИПЕ представляется мне мало вероятным в обозримом будущем. И дело тут не в мове/вере - а в устойчивых экономических/социальных и демографических тенденциях в стране. НО ВСЕ ЭТО ОПЯТЬ-ТАКИ НЕ О ТОМ. Если Вы заметили, я говорил и утверждаю, что основа существования Украины как государства - СТАБИЛЬНО ПЛОХИЕ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ. Во всех остальных вариантах она обречена на раскол и внутренне противостояние. Вы утверждаете обратное - что есть, де...ВАШЕ ПРАВО. Мы, два бывших советских интеллигента, люди с опытом, чего-то добившиеся, одинаково смотрящие на многие тенденции (по крайней мере - историю СССР и Украины), получившие НОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, не можем прийти к общему знаменателю. А Вы хотите быть единым во взглядах, фигурально выражаясь, с выпускниками Стрыйского Агроэкономического Университа, созданного на базе бывшего техникума советской торговли (по крайней мере, читая опусы многих форумчан, у меня создается стойкое убеждение, что источник их знаний лежит именно там, за Збручем, и именно на таком уровне)? А ведь их больше, чем таких, как Вы, они моложе, и на смену Вам идут именно такие. Соответственно, РЕЗУЛЬТАТ ВПОЛНЕ ПРЕДСКАЗУЕМ,
Судя по прошедшим выборам их меньшинство. И доктрина ненависти даже к скверному соседу не является вяжущим для стройматериала из которого можно построить фундамент нормальной страны. Этот форум как и все форумы не репрезентативен. Ваши оппоненты на этом форуме вовсе не молодежь получившая образование при незалежности. По большей части это люди прожившие при СССР от 20 до 40 лет и там и получившие свое образование. А молодежь в отличие от нашего поколения очень разная как по образованию, так и по образу мыслей и поведению. И по моему глубокому убеждению она лучше и свободнее нас.
Ваши оппоненты на этом форуме вовсе не молодежь получившая образование при незалежности. По большей части это люди прожившие при СССР от 20 до 40 лет и там и получившие свое образование.
Будевельник, возможно. Но согласитесь, судя по стилю и широкому использованию мовы (люди, получившие образование в СССР, в большинстве своем просто не умели грамотно писать по-украински) это все-таки новая генерация. Понимаете, нас с Вами советское высшее образование в сущности учило 2 вещам - умение работать с источниками и КРИТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ. Ну, и знания двавало (и не только специальные) А тут сказали, что Сталин начал 2-ю мировую - значит, так и есть. Написали, что жертв голодмора 7 млн. (преувеличив минимум втрое) - никаких сомнений, расплодили мифы про борьбу УПА с немцами (хотя в боевых сводках ни одной немецкой части не зафиксировано ни одного боестолкновения)- и это стало истиной в последней инстанции. Я уже не говорю о форумчанах, с пеной у рта, доказывающих, что до Петра на Руси говорили на мордовском языке, а об исторических ересях, гуляющих по форуму, лучше вообще не вспоминать. Уверяю Вас, человек, сдавший на 3-ку Историю КПСС или научный коммунизм (а как без этого закончить институт?) все-таки не был tabula rasa, как нынешняя образованщина. И одна из причин ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТА. Русской литературы она не знает по определению, а украинской (по большому счету) ...(ну, Вы сами знаете). А когда люди не читают книг....Простой пример - для понимания Гражданской войны можно изучать современных гисториков, а можно просто прочитать Белую гвардию, написанную очевидцем. Вот и вся разница.
Волгарь написав:Будевельник, возможно. Но согласитесь, судя по стилю и широкому использованию мовы (люди, получившие образование в СССР, в большинстве своем просто не умели грамотно писать по-украински) это все-таки новая генерация.
Вот так вот мимоходом волгарь развалил весь миф о равноправии украинского в СССР.
Так держать!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Ваши оппоненты на этом форуме вовсе не молодежь получившая образование при незалежности. По большей части это люди прожившие при СССР от 20 до 40 лет и там и получившие свое образование.
Волгарь написав:, возможно. Но согласитесь, судя по стилю и широкому использованию мовы (люди, получившие образование в СССР, в большинстве своем просто не умели грамотно писать по-украински) это все-таки новая генерация.
Не соглашусь. Украинский был обязателен и в русских школах Украины ( в отличие от казахского в Казахстане), поэтому его знали все кроме Крыма и Донбасса где, по-моему, принципиально не учили. Плюс язык довольно легко учится. Лет 20 назад когда пересиживал в НИИ поставляющим инфу для Кабмина и Минэкономики был вынужден писать на украинском, хотя и с ошибками. Так что это советское поколение. Молодежь и серьезные финансисты (сужу по племяннице жены) на таких форумах не появляются. Переписывание истории началось еще до развала СССР, причем делали это те же люди что ранее защищали чистоту партийных риз. И в нынешних нациках очень легко угадываются бывшие комиссары в пыльных шлемах сменивших риторику с коммунистической на националистическую, но оставшихся такими же нетерпимыми к чужому мнению.