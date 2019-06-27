В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав: Во времена УССР (судя по моим посещения Бердянска и Киева) восточнее Збруча в городах народ разговаривал в лучшем случае на суржике. Правильно писать умели (опять же в лучшем случае) лишь преподаватели языка. Но и хватит об этом - тема-то о России.
Так нормы языка меняются вместе со страной. Поэтому понятие "правильно" будет в зависимости от года написания. Вы вспомнили тору. Но если возьмете современный иврит, то там многие профессиональные термины доступны в основном специалистам в этой области - финансовой. медицинской и т.д.,т.к. язык бедный в силу того что много лет не развивался и любое слово многозначно. Те, кто служил в боевых войсках сразу отличают друг друга по языку и аббревиатурам. А те кто пишет здесь на украинском часто используют русизмы, диалект и т.д., т.е. вполне себе бывшие советские граждане
Строго по теме - о санкциях и экономике. Свежие данные от ВБ. GDP, PPP (current international $) Brazil 2018 3,365,757.42 China 2018 25,361,744.19 Germany 2018 4,505,235.71 India 2018 10,498,468.29 Japan 2018 5,484,951.39 Russian Federation 2018 3,986,063.73 United States 2018 20,494,099.85 Ukraine 2018 390,283.44 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD Реальная экономика КНР уже на 20% больше американской, индийская почти вдвое больше японской, российская вплотную подобралась к отметке в 4 трлн. и в 10 раз больше украинской, занимая 6-е место в мире по размеру. GDP per capita, PPP (current international $) Armenia 2018 10,324.9 Azerbaijan 2018 18,012.3 Belarus 2018 19,959.5 Croatia 2017 26,295.5 Czech Republic 2018 39,998.4 Estonia 2018 35,747.4 Georgia 2018 11,420.6 Greece 2018 29,873.6 Kazakhstan 2018 27,830.6 Latvia 2017 28,362.0 Lithuania 2017 33,252.7 Mongolia 2018 13,735.4 Moldova 2018 7,300.9 Poland 2018 32,356.5 Portugal 2018 34,065.2 Russian Federation 2018 27,147.3 Slovak Republic 2018 34,329.3 Slovenia 2018 38,674.4 Ukraine 2018 9,233.2 Uzbekistan 2018 7,020.3 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD Очень красноречивая таблица, наглядно показывающая КТО И ЧЕГО добился за последние 27 лет, после крушения коммунизма и СССР.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля 2019, 15:35 — REGNUM За первый месяц лета аэропорт Симферополя принял более 645 тысяч пассажиров, увеличив суточное количество рейсов до 85. Об этом 3 июля журналистам сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин. В июне аэропорт обслужил 645,2 тыс. пассажиров. Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил около 6,5%. В июне 2019 года аэропорт Симферополь в среднем обслуживал 85 рейсов в сутки», — отметил Плаксин.
Часы можно сверять. А главное - ответ на каждый мой пост (в каждой бочке затычка). Пишите ВЫ ВСЕГДА ересь, не имеющую никакого отношения к теме, но меня мучает всего один вопрос - ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕГДА ПОЯВЛЯЕТЕСЬ НА ФОРУМЕ СТРОГО ПОСЛЕ -16-00?