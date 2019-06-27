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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:52

  Первый написав:Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян. Исправить ситуацию мог бы рост рождаемости. Но россияне не хотят заводить детей из-за бедности...


А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1523
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