|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:52
Первый написав:
Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян. Исправить ситуацию мог бы рост рождаемости. Но россияне не хотят заводить детей из-за бедности...
А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1523
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|28
|
|
|12
|481
|
|
|0
|38
|
Сер 03 лип, 2019 13:59
R2