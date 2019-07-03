Додано: Чет 04 лип, 2019 13:32

shapo написав: Первый написав: Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян. Исправить ситуацию мог бы рост рождаемости. Но россияне не хотят заводить детей из-за бедности... Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян. Исправить ситуацию мог бы рост рождаемости. Но россияне не хотят заводить детей из-за бедности...



А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла? А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?

Природний рух населення у січні-квітні 2019 року

Кількість живонароджень 99 105

Кількість смертей 207 143

Природний приріст, скорочення (–) -108 038

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Январь-апрель 2019

Родившихся 478,3

Умерших 626,1

Естественный прирост (+), убыль (-)-147,8

С начала года численность населения сократилась на 49,7 тыс. человек, или на 0,03% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 64,2 тыс. человек, или на 0,04%). Миграционный прирост на 66,3% компенсировал естественную убыль населения.

Цифры следующиеЕсли в России ситуация с демографией плохая (коэффициент замещения 73 на 100, то на Украине - КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ (48 на 100). Как и разница в общей смертности населения - в РФ она 12,4 на 1000, на Украине 17 (что как раз и свидетельствует в разрыве в качестве жизни). При этом против 18-го число умерших в Россиисократилось на 9,5 тыс. (1,5%)Если же опираться на наличное население страны (т.е. количестве людей, постоянно в ней находящихся), которое составляет никак не более 32,5 млн. человек, то уровень общей смертности близок к 19-ти на 1000 (уровню УССР 1929-го года!). При этом никто не сомневается, что кроме вымирания, есть и мощная эмиграция. А вот в РФ ситуация обратная