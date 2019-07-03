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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:52

  Первый написав:Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян. Исправить ситуацию мог бы рост рождаемости. Но россияне не хотят заводить детей из-за бедности...


А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:32

  shapo написав:
  Первый написав:Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян. Исправить ситуацию мог бы рост рождаемости. Но россияне не хотят заводить детей из-за бедности...


А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?

Цифры следующие
Природний рух населення у січні-квітні 2019 року
Кількість живонароджень 99 105
Кількість смертей 207 143
Природний приріст, скорочення (–) -108 038
http://www.ukrstat.gov.ua/
ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Январь-апрель 2019
Родившихся 478,3
Умерших 626,1
Естественный прирост (+), убыль (-)-147,8
http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm
Если в России ситуация с демографией плохая (коэффициент замещения 73 на 100, то на Украине - КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ (48 на 100). Как и разница в общей смертности населения - в РФ она 12,4 на 1000, на Украине 17 (что как раз и свидетельствует в разрыве в качестве жизни). При этом против 18-го число умерших в Россиисократилось на 9,5 тыс. (1,5%)
Если же опираться на наличное население страны (т.е. количестве людей, постоянно в ней находящихся), которое составляет никак не более 32,5 млн. человек, то уровень общей смертности близок к 19-ти на 1000 (уровню УССР 1929-го года!). При этом никто не сомневается, что кроме вымирания, есть и мощная эмиграция. А вот в РФ ситуация обратная
С начала года численность населения сократилась на 49,7 тыс. человек, или на 0,03% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 64,2 тыс. человек, или на 0,04%). Миграционный прирост на 66,3% компенсировал естественную убыль населения.

http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США
28.06.2019 517,1
22.02.2019 480,5
14.06.2013 519,4
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
За полгода резервы выросли на 36,5 млрд. долларов, их уровень вернулся к значению 6-ти летней давности.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:32

  shapo написав:
  Первый написав:Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян. Исправить ситуацию мог бы рост рождаемости. Но россияне не хотят заводить детей из-за бедности...


А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?


По питанню є що сказати?
Волгарь тисячі повідомлень написав про ріст населення в рф і про кисельні береги молочних річок.
А тут в одному абзаці голікова сказала що бреше:-) і роки великих букв і викраденої інформації пішли лісом...

Хоча кому це Я пишу... :-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:28

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm
Если в России ситуация с демографией плохая (коэффициент замещения 73 на 100, то на Украине - КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ (48 на 100). Как и разница в общей смертности населения - в РФ она 12,4 на 1000, на Украине 17 (что как раз и свидетельствует в разрыве в качестве жизни). При этом против 18-го число умерших в Россиисократилось на 9,5 тыс. (1,5%)


Дивимся на посилання:
В целом по стране в январе-апреле 2019 г. число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза (в январе-апреле 2018 г. - в 1,2 раза), в 39 субъектах Российской Федерации это превыше-ние составило 1,5-2,2 раза.


А що це за такі суб'єкти?
Тверская область народ. 8,5 помер. 17,4
Ивановская область 8,0 16,7
Псковская область 8,6 18,0
і т.д.
Добре що є (для демографії)
Республика Дагестан 14,7 4,9
Республика Ингушетия 15,8 2,9
Чеченская Республика 17,7 4,8
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:45

Санкции опять не действуют ))

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Подолянин
 
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