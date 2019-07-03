А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:52
А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:32
Цифры следующие
Природний рух населення у січні-квітні 2019 року
Кількість живонароджень 99 105
Кількість смертей 207 143
Природний приріст, скорочення (–) -108 038
ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Январь-апрель 2019
Родившихся 478,3
Умерших 626,1
Естественный прирост (+), убыль (-)-147,8
Если в России ситуация с демографией плохая (коэффициент замещения 73 на 100, то на Украине - КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ (48 на 100). Как и разница в общей смертности населения - в РФ она 12,4 на 1000, на Украине 17 (что как раз и свидетельствует в разрыве в качестве жизни). При этом против 18-го число умерших в Россиисократилось на 9,5 тыс. (1,5%)
Если же опираться на наличное население страны (т.е. количестве людей, постоянно в ней находящихся), которое составляет никак не более 32,5 млн. человек, то уровень общей смертности близок к 19-ти на 1000 (уровню УССР 1929-го года!). При этом никто не сомневается, что кроме вымирания, есть и мощная эмиграция. А вот в РФ ситуация обратная
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США
28.06.2019 517,1
22.02.2019 480,5
14.06.2013 519,4
За полгода резервы выросли на 36,5 млрд. долларов, их уровень вернулся к значению 6-ти летней давности.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:32
По питанню є що сказати?
Волгарь тисячі повідомлень написав про ріст населення в рф і про кисельні береги молочних річок.
А тут в одному абзаці голікова сказала що бреше:-) і роки великих букв і викраденої інформації пішли лісом...
Хоча кому це Я пишу...
Всім процвітання!
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:28
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Дивимся на посилання:
А що це за такі суб'єкти?
Тверская область народ. 8,5 помер. 17,4
Ивановская область 8,0 16,7
Псковская область 8,6 18,0
і т.д.
Добре що є (для демографії)
Республика Дагестан 14,7 4,9
Республика Ингушетия 15,8 2,9
Чеченская Республика 17,7 4,8
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:45
Санкции опять не действуют ))
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