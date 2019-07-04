В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Первый написав:Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян. Исправить ситуацию мог бы рост рождаемости. Но россияне не хотят заводить детей из-за бедности...
Первый написав:Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян. Исправить ситуацию мог бы рост рождаемости. Но россияне не хотят заводить детей из-за бедности...
А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?
Цифры следующие Природний рух населення у січні-квітні 2019 року Кількість живонароджень 99 105 Кількість смертей 207 143 Природний приріст, скорочення (–) -108 038 http://www.ukrstat.gov.ua/ ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Январь-апрель 2019 Родившихся 478,3 Умерших 626,1 Естественный прирост (+), убыль (-)-147,8 http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm Если в России ситуация с демографией плохая (коэффициент замещения 73 на 100, то на Украине - КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ (48 на 100). Как и разница в общей смертности населения - в РФ она 12,4 на 1000, на Украине 17 (что как раз и свидетельствует в разрыве в качестве жизни). При этом против 18-го число умерших в Россиисократилось на 9,5 тыс. (1,5%) Если же опираться на наличное население страны (т.е. количестве людей, постоянно в ней находящихся), которое составляет никак не более 32,5 млн. человек, то уровень общей смертности близок к 19-ти на 1000 (уровню УССР 1929-го года!). При этом никто не сомневается, что кроме вымирания, есть и мощная эмиграция. А вот в РФ ситуация обратная
С начала года численность населения сократилась на 49,7 тыс. человек, или на 0,03% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 64,2 тыс. человек, или на 0,04%). Миграционный прирост на 66,3% компенсировал естественную убыль населения.
Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 28.06.2019 517,1 22.02.2019 480,5 14.06.2013 519,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ За полгода резервы выросли на 36,5 млрд. долларов, их уровень вернулся к значению 6-ти летней давности.
Первый написав:Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян. Исправить ситуацию мог бы рост рождаемости. Но россияне не хотят заводить детей из-за бедности...
А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?
По питанню є що сказати? Волгарь тисячі повідомлень написав про ріст населення в рф і про кисельні береги молочних річок. А тут в одному абзаці голікова сказала що бреше:-) і роки великих букв і викраденої інформації пішли лісом...
Волгарь написав:http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm Если в России ситуация с демографией плохая (коэффициент замещения 73 на 100, то на Украине - КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ (48 на 100). Как и разница в общей смертности населения - в РФ она 12,4 на 1000, на Украине 17 (что как раз и свидетельствует в разрыве в качестве жизни). При этом против 18-го число умерших в Россиисократилось на 9,5 тыс. (1,5%)
Дивимся на посилання:
В целом по стране в январе-апреле 2019 г. число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза (в январе-апреле 2018 г. - в 1,2 раза), в 39 субъектах Российской Федерации это превыше-ние составило 1,5-2,2 раза.
А що це за такі суб'єкти? Тверская область народ. 8,5 помер. 17,4 Ивановская область 8,0 16,7 Псковская область 8,6 18,0 і т.д. Добре що є (для демографії) Республика Дагестан 14,7 4,9 Республика Ингушетия 15,8 2,9 Чеченская Республика 17,7 4,8
shapo написав: А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?
Первый написав:По питанню є що сказати? Волгарь тисячі повідомлень написав про ріст населення в рф і про кисельні береги молочних річок. А тут в одному абзаці голікова сказала що бреше:-) і роки великих букв і викраденої інформації пішли лісом... Хоча кому це Я пишу...
Какой вопрос? Мне в отличие от тусующих здесь "патриотов" абсолютно не интересно ,что у соседа корова сдохла. Я живу в Украине и ее расцвета в упор не вижу, разве что в лозунгах ушедшей власти и ее местных клевретов. В России не был уже 17 лет и вряд ли в ближайшее время буду. Так что работайте на ниве обсирания соседа дальше, "патриоты". М.б., кто-то и оценит ваш титанический труд.