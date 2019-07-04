А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:52
А что с рождаемостью в Украине? Сильно выросла?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:32
Цифры следующие
Природний рух населення у січні-квітні 2019 року
Кількість живонароджень 99 105
Кількість смертей 207 143
Природний приріст, скорочення (–) -108 038
ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Январь-апрель 2019
Родившихся 478,3
Умерших 626,1
Естественный прирост (+), убыль (-)-147,8
Если в России ситуация с демографией плохая (коэффициент замещения 73 на 100, то на Украине - КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ (48 на 100). Как и разница в общей смертности населения - в РФ она 12,4 на 1000, на Украине 17 (что как раз и свидетельствует в разрыве в качестве жизни). При этом против 18-го число умерших в Россиисократилось на 9,5 тыс. (1,5%)
Если же опираться на наличное население страны (т.е. количестве людей, постоянно в ней находящихся), которое составляет никак не более 32,5 млн. человек, то уровень общей смертности близок к 19-ти на 1000 (уровню УССР 1929-го года!). При этом никто не сомневается, что кроме вымирания, есть и мощная эмиграция. А вот в РФ ситуация обратная
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США
28.06.2019 517,1
22.02.2019 480,5
14.06.2013 519,4
За полгода резервы выросли на 36,5 млрд. долларов, их уровень вернулся к значению 6-ти летней давности.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:32
По питанню є що сказати?
Волгарь тисячі повідомлень написав про ріст населення в рф і про кисельні береги молочних річок.
А тут в одному абзаці голікова сказала що бреше:-) і роки великих букв і викраденої інформації пішли лісом...
Хоча кому це Я пишу...
Всім процвітання!
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:28
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Дивимся на посилання:
А що це за такі суб'єкти?
Тверская область народ. 8,5 помер. 17,4
Ивановская область 8,0 16,7
Псковская область 8,6 18,0
і т.д.
Добре що є (для демографії)
Республика Дагестан 14,7 4,9
Республика Ингушетия 15,8 2,9
Чеченская Республика 17,7 4,8
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:45
Санкции опять не действуют ))
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:00
Какой вопрос?
Мне в отличие от тусующих здесь "патриотов" абсолютно не интересно ,что у соседа корова сдохла.
Я живу в Украине и ее расцвета в упор не вижу, разве что в лозунгах ушедшей власти и ее местных клевретов.
В России не был уже 17 лет и вряд ли в ближайшее время буду.
Так что работайте на ниве обсирания соседа дальше, "патриоты".
М.б., кто-то и оценит ваш титанический труд.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:32
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:22
Касательно роста населения РФ - в России постоянно проживает чуть более 160 млн. человек (из них около 147 млн. граждан и около 13 млн. гастарбайтеров) - на 11,5 млн. больше, чем в 91-ом (+7%). Т.е реальный уровень смертности еще ниже -11,5 на 1000, всего на 6% выше, чем в РСФСР 30 лет назад (10,8 на 1000).
На Украине наличное население к концу этого года точно уменьшится почти на 20 млн. против 92-го (32,2 против 52 млн.,минус почти 40%). А реальный уровень смертности (18,5) на 65% превзойдет этот показатель в УССР 88-го (11,4 на тысячу).
Как видно разница в смертности в 2-х соседних государствах - осколках СССР, выросла в 10 раз (с 6 до 60%) - это и есть важнейший показатель разницы в уровне благосостояния и качестве жизни, произошедшей за последние 27 лет.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:20
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Тобто якщо статистична а не насмоктана з пальця різниця в смертності в суб'єктах великого осколка різниться в 6 разів, то це значить, що галопуюча народжуваність і низька смертність на Кавказі свідчить, що рівень і якість життя там в 6 разів краща ніж у Твері, Пскові, Іваново?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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