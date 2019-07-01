В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Ежемесячные значения на начало отчетной даты млн долл. США Международные резервы 518 363 монетарное золото 100 278 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ наличные деньги в обращении (вне Банка России)млрд руб. 01.07.2019 9 996,2 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно с 29.06.2019 Доллар США 63,0756 http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 01.07.2019 ЗР РФ достигли очередного исторического максимума, превысив по стоимости 100 млрд. долларов. На каждый бумажный рубль приходится уже 63 копейки золотого покрытия. Показатель, о котором не только ВСЕ Центробанки мира сейчас могут только мечтать. Да и в эпоху золотого стандарта абсолютное большинство мировых валют (кроме рубля и доллара) о подобном соотношении тоже могли только мечтать.