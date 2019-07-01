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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:35

Ежемесячные значения на начало отчетной даты млн долл. США
Международные резервы 518 363
монетарное золото 100 278
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
наличные деньги в обращении (вне Банка России)млрд руб.
01.07.2019 9 996,2
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно с 29.06.2019
Доллар США 63,0756
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 01.07.2019
ЗР РФ достигли очередного исторического максимума, превысив по стоимости 100 млрд. долларов. На каждый бумажный рубль приходится уже 63 копейки золотого покрытия. Показатель, о котором не только ВСЕ Центробанки мира сейчас могут только мечтать. Да и в эпоху золотого стандарта абсолютное большинство мировых валют (кроме рубля и доллара) о подобном соотношении тоже могли только мечтать.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:34

  Подолянин написав:
  pesikot написав:А тут 8 миллионов и .. почти пустые пляжи
В следующем году будет 10 миллионов.
Вы думаете кто-то реально считает? Просто пишут нужную цифру и все.
В Крым пусть донецкие шахтеры ездят. У них там много бесплатных санаториев ))

Думаю, Вам не стоит экстраполировать украинские подходы и стандарты на весь окружающий мир.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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  #<1 ... 492493494495
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