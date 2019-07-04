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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:34

  Подолянин написав:
  pesikot написав:А тут 8 миллионов и .. почти пустые пляжи
В следующем году будет 10 миллионов.
Вы думаете кто-то реально считает? Просто пишут нужную цифру и все.
В Крым пусть донецкие шахтеры ездят. У них там много бесплатных санаториев ))

Думаю, Вам не стоит экстраполировать украинские подходы и стандарты на весь окружающий мир.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:21

  Баблонавт написав:
  Подолянин написав:
  pesikot написав:А тут 8 миллионов и .. почти пустые пляжи
В следующем году будет 10 миллионов.
Вы думаете кто-то реально считает? Просто пишут нужную цифру и все.
В Крым пусть донецкие шахтеры ездят. У них там много бесплатных санаториев ))

Думаю, Вам не стоит экстраполировать украинские подходы и стандарты на весь окружающий мир.

А при чем тут весь мир? Мир на московии не заканчивается. В московии статистику пишут ту что нужно. Простий пример.

"Как пояснила Татьяна Голикова, многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от таких внешних причин, как ДТП. Но в какой-то момент скрывать действительность стало невозможно.

После того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать ситуацию со смертностью, начался рост показателей. В итоге за первые четыре месяца этого года ряд регионов показали рост смертности в десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее они показывали динамику всего в несколько процентов".

Вот такой писец.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:23

Волгарь

Нєєє. Цифри ось такі.
Зображення

Вимирає твій Ватастан, поки Ти тут розказуєш як космічні кораблі орють большой театр.

І без шансів. Менше вати - легше дихається на планеті Земля.
Всім процвітання!
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  #<1 ... 492493494495
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