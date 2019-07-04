Думаю, Вам не стоит экстраполировать украинские подходы и стандарты на весь окружающий мир.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:34
Думаю, Вам не стоит экстраполировать украинские подходы и стандарты на весь окружающий мир.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Нед 07 лип, 2019 10:21
А при чем тут весь мир? Мир на московии не заканчивается. В московии статистику пишут ту что нужно. Простий пример.
"Как пояснила Татьяна Голикова, многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от таких внешних причин, как ДТП. Но в какой-то момент скрывать действительность стало невозможно.
После того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать ситуацию со смертностью, начался рост показателей. В итоге за первые четыре месяца этого года ряд регионов показали рост смертности в десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее они показывали динамику всего в несколько процентов".
Вот такой писец.
Всім процвітання!
Додано: Нед 07 лип, 2019 10:23
Волгарь
Нєєє. Цифри ось такі.
Вимирає твій Ватастан, поки Ти тут розказуєш як космічні кораблі орють большой театр.
І без шансів. Менше вати - легше дихається на планеті Земля.
Всім процвітання!
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:48
Говорите конкретно. С фактами. Берите пример с ботов-волгарей.
Когда "украинские подходы и стандарты" завышали цифры посещения Крыма?
Если вы верите цифрам оккупантов - ваше личное дело. Я верю своим глазам. Достаточно сравнить фото из Крыма ДО оккупации и ПОСЛЕ.
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