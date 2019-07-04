Думаю, Вам не стоит экстраполировать украинские подходы и стандарты на весь окружающий мир.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:34
Думаю, Вам не стоит экстраполировать украинские подходы и стандарты на весь окружающий мир.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Нед 07 лип, 2019 10:21
А при чем тут весь мир? Мир на московии не заканчивается. В московии статистику пишут ту что нужно. Простий пример.
"Как пояснила Татьяна Голикова, многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от таких внешних причин, как ДТП. Но в какой-то момент скрывать действительность стало невозможно.
После того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать ситуацию со смертностью, начался рост показателей. В итоге за первые четыре месяца этого года ряд регионов показали рост смертности в десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее они показывали динамику всего в несколько процентов".
Вот такой писец.
Всім процвітання!
Додано: Нед 07 лип, 2019 10:23
Волгарь
Нєєє. Цифри ось такі.
Вимирає твій Ватастан, поки Ти тут розказуєш як космічні кораблі орють большой театр.
І без шансів. Менше вати - легше дихається на планеті Земля.
Всім процвітання!
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:48
Говорите конкретно. С фактами. Берите пример с ботов-волгарей.
Когда "украинские подходы и стандарты" завышали цифры посещения Крыма?
Если вы верите цифрам оккупантов - ваше личное дело. Я верю своим глазам. Достаточно сравнить фото из Крыма ДО оккупации и ПОСЛЕ.
Додано: Пон 08 лип, 2019 09:50
Прогнозы, дело неблагодарное - в 2003-2006 за счет деполполяции каждый год россиян становилось меньше на миллион, а с 2012-го начался естественный прирост. Как не стоят ломаного гроша ссылки на Чечню/Ингушетию/Псковскую и Новгородскую области, все население которых вместе взятых не превышает 2,2% от всего населения России - данные по ним влияют на общую картину в пределах статистической погрешности. Гораздо показательней цифры, например, по Днепропетровской области - региона, где проживает около 3 млн. человек (9% наличного населения Украины), числится чуть менее 3,2 млн. и производится 1/5 всей промышленной продукции страны.
Природний рух населення у січні-квітні 2019 року
Дніпропетровська
Кількість живонароджень 7 420
Кількість смертей 18 209
Природний приріст, скорочення (–)-10 789
На 100 умерших приходится менее 41-го родившегося!, а годовые данные будут примерно следующие - 22 5000, 53 000 и 30 500 (соответственно родившихся/умерших/естественная убыль) или 7,5/18/10,5 на тысячу. Т.е. за год население региона уменьшится за счет депопуляции больше, чем на 1%. А уровень рождаемости ясно показывает два очевидных факта:
- c одной стороны, некому рожать - молодежь стремительно покидает регион (и страну)
- с другой уровень жизни заставляет семьи откладывать или вовсе избегать рождения детей.
И это в локомотиве украинской экономике, регионе где еще не все заводы порезали на металлолом.
С другой - уровень смертности. Конечно, влияет и экология, но и сам по себе он аномально высок, и явно свидетельствует о перевернутой пирамиде возрастной пирамиде, когда 60-ти летние по количеству более чем вдвое превосходят 18-ти летних.
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:17
Чергова брехня.
С 2009 года начался рост численности российского населения – во многом за счет миграционных потоков. В 2014 году население РФ увеличилось почти на два миллиона человек в связи с присоединением Крыма. При этом в соответствии с данными Росстата, естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью) продолжал оставаться отрицательным вплоть до 2012 года. Положительным он стал только на три года – с 2013 по 2015 – но прирост составил всего порядка тридцати тысяч.
Однако уже в 2016 началось новое падение – естественный прирост вновь стал отрицательным. В тот год он был еще не очень ощутимым – чуть более двух тысяч, но уже в 2017 году он составил 135 тысяч, а в 2018 — 225 тысяч. Если спроектировать слова Голиковой о естественной убыли в 149 тысяч человек за четыре месяца этого года, то получится, что за весь 2019 год эта цифра может составить почти 450 тысяч человек
Я в шоці. Або ваті не подобаються молочні ріки, або Волгарь як завжди, бреше.
Всім процвітання!
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