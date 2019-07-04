Додано: Пон 08 лип, 2019 09:50

Природний рух населення у січні-квітні 2019 року

Дніпропетровська

Кількість живонароджень 7 420

Кількість смертей 18 209

Природний приріст, скорочення (–)-10 789

Прогнозы, дело неблагодарное - в 2003-2006 за счет деполполяции каждый год россиян становилось меньше на миллион, а с 2012-го начался естественный прирост. Как не стоят ломаного гроша ссылки на Чечню/Ингушетию/Псковскую и Новгородскую области, все население которых вместе взятых не превышает 2,2% от всего населения России - данные по ним влияют на общую картину в пределах статистической погрешности. Гораздо показательней цифры, например, по Днепропетровской области - региона, где проживает около 3 млн. человек (9% наличного населения Украины), числится чуть менее 3,2 млн. и производится 1/5 всей промышленной продукции страны.На 100 умерших приходится менее 41-го родившегося!, а годовые данные будут примерно следующие - 22 5000, 53 000 и 30 500 (соответственно родившихся/умерших/естественная убыль) или 7,5/18/10,5 на тысячу. Т.е. за год население региона уменьшится за счет депопуляции больше, чем на 1%. А уровень рождаемости ясно показывает два очевидных факта:- c одной стороны, некому рожать - молодежь стремительно покидает регион (и страну)- с другой уровень жизни заставляет семьи откладывать или вовсе избегать рождения детей.И это в локомотиве украинской экономике, регионе где еще не все заводы порезали на металлолом.С другой - уровень смертности. Конечно, влияет и экология, но и сам по себе он аномально высок, и явно свидетельствует о перевернутой пирамиде возрастной пирамиде, когда 60-ти летние по количеству более чем вдвое превосходят 18-ти летних.