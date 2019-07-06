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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:34

  Подолянин написав:
  pesikot написав:А тут 8 миллионов и .. почти пустые пляжи
В следующем году будет 10 миллионов.
Вы думаете кто-то реально считает? Просто пишут нужную цифру и все.
В Крым пусть донецкие шахтеры ездят. У них там много бесплатных санаториев ))

Думаю, Вам не стоит экстраполировать украинские подходы и стандарты на весь окружающий мир.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:21

  Баблонавт написав:
  Подолянин написав:
  pesikot написав:А тут 8 миллионов и .. почти пустые пляжи
В следующем году будет 10 миллионов.
Вы думаете кто-то реально считает? Просто пишут нужную цифру и все.
В Крым пусть донецкие шахтеры ездят. У них там много бесплатных санаториев ))

Думаю, Вам не стоит экстраполировать украинские подходы и стандарты на весь окружающий мир.

А при чем тут весь мир? Мир на московии не заканчивается. В московии статистику пишут ту что нужно. Простий пример.

"Как пояснила Татьяна Голикова, многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от таких внешних причин, как ДТП. Но в какой-то момент скрывать действительность стало невозможно.

После того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать ситуацию со смертностью, начался рост показателей. В итоге за первые четыре месяца этого года ряд регионов показали рост смертности в десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее они показывали динамику всего в несколько процентов".

Вот такой писец.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:23

Волгарь

Нєєє. Цифри ось такі.
Зображення

Вимирає твій Ватастан, поки Ти тут розказуєш як космічні кораблі орють большой театр.

І без шансів. Менше вати - легше дихається на планеті Земля.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:48

  Баблонавт написав:
  Подолянин написав:
  pesikot написав:А тут 8 миллионов и .. почти пустые пляжи
В следующем году будет 10 миллионов.
Вы думаете кто-то реально считает? Просто пишут нужную цифру и все.
В Крым пусть донецкие шахтеры ездят. У них там много бесплатных санаториев ))

Думаю, Вам не стоит экстраполировать украинские подходы и стандарты на весь окружающий мир.
Говорите конкретно. С фактами. Берите пример с ботов-волгарей.
Когда "украинские подходы и стандарты" завышали цифры посещения Крыма?

Если вы верите цифрам оккупантов - ваше личное дело. Я верю своим глазам. Достаточно сравнить фото из Крыма ДО оккупации и ПОСЛЕ.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:50

Прогнозы, дело неблагодарное - в 2003-2006 за счет деполполяции каждый год россиян становилось меньше на миллион, а с 2012-го начался естественный прирост. Как не стоят ломаного гроша ссылки на Чечню/Ингушетию/Псковскую и Новгородскую области, все население которых вместе взятых не превышает 2,2% от всего населения России - данные по ним влияют на общую картину в пределах статистической погрешности. Гораздо показательней цифры, например, по Днепропетровской области - региона, где проживает около 3 млн. человек (9% наличного населения Украины), числится чуть менее 3,2 млн. и производится 1/5 всей промышленной продукции страны.
Природний рух населення у січні-квітні 2019 року
Дніпропетровська
Кількість живонароджень 7 420
Кількість смертей 18 209
Природний приріст, скорочення (–)-10 789
http://www.ukrstat.gov.ua/
На 100 умерших приходится менее 41-го родившегося!, а годовые данные будут примерно следующие - 22 5000, 53 000 и 30 500 (соответственно родившихся/умерших/естественная убыль) или 7,5/18/10,5 на тысячу. Т.е. за год население региона уменьшится за счет депопуляции больше, чем на 1%. А уровень рождаемости ясно показывает два очевидных факта:
- c одной стороны, некому рожать - молодежь стремительно покидает регион (и страну)
- с другой уровень жизни заставляет семьи откладывать или вовсе избегать рождения детей.
И это в локомотиве украинской экономике, регионе где еще не все заводы порезали на металлолом.
С другой - уровень смертности. Конечно, влияет и экология, но и сам по себе он аномально высок, и явно свидетельствует о перевернутой пирамиде возрастной пирамиде, когда 60-ти летние по количеству более чем вдвое превосходят 18-ти летних.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:17

  Волгарь написав:Прогнозы, дело неблагодарное - в 2003-2006 за счет деполполяции каждый год россиян становилось меньше на миллион, а с 2012-го начался естественный прирост. Как не стоят ломаного гроша ссылки на Чечню/Ингушетию/Псковскую и Новгородскую области, все население которых вместе взятых не превышает 2,2% от всего населения России - данные по ним влияют на общую картину в пределах статистической погрешности.

Чергова брехня.

С 2009 года начался рост численности российского населения – во многом за счет миграционных потоков. В 2014 году население РФ увеличилось почти на два миллиона человек в связи с присоединением Крыма. При этом в соответствии с данными Росстата, естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью) продолжал оставаться отрицательным вплоть до 2012 года. Положительным он стал только на три года – с 2013 по 2015 – но прирост составил всего порядка тридцати тысяч.
Однако уже в 2016 началось новое падение – естественный прирост вновь стал отрицательным. В тот год он был еще не очень ощутимым – чуть более двух тысяч, но уже в 2017 году он составил 135 тысяч, а в 2018 — 225 тысяч. Если спроектировать слова Голиковой о естественной убыли в 149 тысяч человек за четыре месяца этого года, то получится, что за весь 2019 год эта цифра может составить почти 450 тысяч человек
:shock:
Я в шоці. Або ваті не подобаються молочні ріки, або Волгарь як завжди, бреше.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:53

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля импорта на авторынке России по итогам 5 месяцев 2019 года составила 15%. При этом в течение последних 10 лет она довольно существенно снизилась. Напомним, что в 2009 году на долю импорта приходилось около половины (48%) продаж новых легковых автомобилей, а в 2013 году – уже примерно треть рынка (32,8%). Таким образом, за 10 лет доля импорта упала в 3,2 раза. Отметим, что больше всего новых автомобилей импортируется в Россию из Германии и Японии (суммарно им принадлежит 10% нашего рынка).

https://www.autostat.ru/news/39987/
Это означает, что в РФ из 1,8 млн. продаваемых в год новых легковых машин, импортных 270 тыс, российских, произведенных на ВАЗе - около 370 тыс (+ экспорт в 80 тыс.), а 1,15 млн. - промсборка иномарок на российских автозаводах.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:09

Июньская инфляция в России показала самый низкий результат с 1991 года
По данным Росстата, впервые с 1991 года инфляция в России в июне оказалась нулевой. В годовом выражении она замедлилась до 4,7% с 5,3% в марте.В июне инфляция составила 0,04%. Всего с января по июнь текущего года цены выросли на 2,5%, сообщает «Интерфакс».
В июне рост цен приближался к нулю только в 1998 году, когда уровень инфляции составил 0,1%. Отмечается, что нулевой показатель инфляции в первом месяце лета оказался даже ниже ожиданий аналитиков.

https://vz.ru/news/2019/7/8/986304.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:14

  Волгарь написав:Как не стоят ломаного гроша ссылки на Чечню/Ингушетию/Псковскую и Новгородскую области, все население которых вместе взятых не превышает 2,2% от всего населения России - данные по ним влияют на общую картину в пределах статистической погрешности. Гораздо показательней цифры, например, по Днепропетровской области
На 100 умерших приходится менее 41-го родившегося!, а годовые данные будут примерно следующие - 22 5000, 53 000 и 30 500 (соответственно родившихся/умерших/естественная убыль) или 7,5/18/10,5 на тысячу. .
когда 60-ти летние по количеству более чем вдвое превосходят 18-ти летних.


Вибрані суб'єкти РФ найбільш контрастні, а по росстату в 39 суб'єктах смертність в 1,5-2,2 рази вище народжуваності.
Що буде за 19 рік по Дніпропетровській обл. побачимо, наразі офіційні дані за 18 р. наступні 7,8 народження 16,3 смертність http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... U_2018.pdf стор. 105, що на 20 % не так.
60 річних в Україні 605 тис. 18 річних 364 тис, що теж не більше ніж у 2 рази. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/06/84.pdf
Старе населення 1,8 млн. понад 80 років при любому розкладі буде давати значну смертність, до речі цікаво би глянути на "Статево-вікова піраміда населення РФ" особливо в розрізі окремих регіонів, а то
Відбувається "вимивання" росіян з багатьох національних республік РФ унаслідок приросту населення майже виключно за рахунок збільшення чисельности представників місцевих народів, а також через економічні чинники й загальну атмосферу напружених міжетнічних відносин у регіонах. Ідеться передусім про Чечню, Інгушетію, Республіку Тива, Дагестан, Північну Осетію, Кабардино-Балкарію, Карачаєво-Черкесію, Якутію, Бурятію. Цікаво, що стрімко змінюється національний склад жителів столиці країни. Сьогодні Москва на першому місці серед європейських міст за кількістю мусульманського населення. Етнічні росіяни народжують мало. Крім того, останніми роками з метою компенсації демографічних втрат у Росію допускалася численна міграція з країн Центральної Азії та Закавказзя. Має місце й велика нелегальна міграція, зокрема з КНР. Офіційно кількість китайців-мігрантів дуже незначна, проте за фактом території суміжні з КНР уже помітно змінили свій етнічний склад.
Одним з наслідків демографічної кризи в Росії експерти називають зміну в майбутньому етнічно-конфесійного складу населення. Так, на сьогодні, офіційно, мусульман у РФ лише 10 млн (зі 146 млн населення, включно з населенням окупованого Криму). Проте ці дані в багатьох викликають скепсис. За словами голови Ради муфтіїв Росії Равіля Гайнутдіна, через 15 років 30% населення РФ становитимуть мусульмани.
"Це не криза, це катастрофа" — так нещодавно оцінив демографічні зміни керівник патріяршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства протоієрей Дімітрій Смірнов. "Нам, як державі російській, лишилося років тридцять. У європейській частині житимуть мусульмани, а в азіятській — китайці". https://dt.ua/internal/vid-russkogo-mir ... 6609_.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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