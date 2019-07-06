Додано: Пон 08 лип, 2019 10:17

Волгарь написав: Прогнозы, дело неблагодарное - в 2003-2006 за счет деполполяции каждый год россиян становилось меньше на миллион, а с 2012-го начался естественный прирост. Как не стоят ломаного гроша ссылки на Чечню/Ингушетию/Псковскую и Новгородскую области, все население которых вместе взятых не превышает 2,2% от всего населения России - данные по ним влияют на общую картину в пределах статистической погрешности. Прогнозы, дело неблагодарное - в 2003-2006 за счет деполполяции каждый год россиян становилось меньше на миллион, а с 2012-го начался естественный прирост. Как не стоят ломаного гроша ссылки на Чечню/Ингушетию/Псковскую и Новгородскую области, все население которых вместе взятых не превышает 2,2% от всего населения России - данные по ним влияют на общую картину в пределах статистической погрешности.

Чергова брехня.С 2009 года начался рост численности российского населения – во многом за счет миграционных потоков. В 2014 году население РФ увеличилось почти на два миллиона человек в связи с присоединением Крыма. При этом в соответствии с данными Росстата, естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью) продолжал оставаться отрицательным вплоть до 2012 года. Положительным он стал только на три года – с 2013 по 2015 – но прирост составил всего порядка тридцати тысяч.Однако уже в 2016 началось новое падение – естественный прирост вновь стал отрицательным. В тот год он был еще не очень ощутимым – чуть более двух тысяч, но уже в 2017 году он составил 135 тысяч, а в 2018 — 225 тысяч. Если спроектировать слова Голиковой о естественной убыли в 149 тысяч человек за четыре месяца этого года, то получится, что за весь 2019 год эта цифра может составить почти 450 тысяч человекЯ в шоці. Або ваті не подобаються молочні ріки, або Волгарь як завжди, бреше.