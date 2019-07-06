Это ж лето, в Украине за последние 19 лет в июле и августе вообще была чаще всего даже небольшая дефляция.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 18:34
Это ж лето, в Украине за последние 19 лет в июле и августе вообще была чаще всего даже небольшая дефляция.
Додано: Пон 08 лип, 2019 18:43
Серьезно?
Это кто и когда доказал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:15
Редкий случай, когда Зомбер прав - в условиях частичного ревервирования, в которых работает мировая экономика, подчиняющаяся механике обращения доллара, нулевая инфляция, а тем более дефляция, приводит к сокращению и инвестиций в развитие, и потребительских расходов. В то время, как разумное ползучее увеличение цен, наоборот, стимулирует кредитование и траты населения и бизнеса.
Кто и когда доказал - пожалуй, еще Кейнс в трудах, написанных после начала т.н. Великой Депрессии (Общая теория занятости, процента и денег, Общая теория занятости).
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:18
(фейспалм)
И такой вопрос на финансовом форуме...
Просвещайся:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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