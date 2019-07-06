В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Sommer написав:И невдомек волгарям, что нулевая инфляция так же плоха, как и двузначная.
Серьезно? Это кто и когда доказал?
Редкий случай, когда Зомбер прав - в условиях частичного ревервирования, в которых работает мировая экономика, подчиняющаяся механике обращения доллара, нулевая инфляция, а тем более дефляция, приводит к сокращению и инвестиций в развитие, и потребительских расходов. В то время, как разумное ползучее увеличение цен, наоборот, стимулирует кредитование и траты населения и бизнеса.
Кто и когда доказал - пожалуй, еще Кейнс в трудах, написанных после начала т.н. Великой Депрессии (Общая теория занятости, процента и денег, Общая теория занятости).
Редкий случай, когда Зомбер прав - в условиях частичного ревервирования, в которых работает мировая экономика, подчиняющаяся механике обращения доллара, нулевая инфляция, а тем более дефляция, приводит к сокращению и инвестиций в развитие, и потребительских расходов. В то время, как разумное ползучее увеличение цен, наоборот, стимулирует кредитование и траты населения и бизнеса.
Кто и когда доказал - пожалуй, еще Кейнс в трудах, написанных после начала т.н. Великой Депрессии (Общая теория занятости, процента и денег, Общая теория занятости).
Вам напомнить что после Кейнса был Милтон Фридман и австрийцы с другими представлениям?