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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 18:34

  Sommer написав:
  Волгарь написав:
По данным Росстата, впервые с 1991 года инфляция в России в июне оказалась нулевой. В годовом выражении она замедлилась до 4,7% с 5,3% в марте.В июне инфляция составила 0,04%.



И невдомек волгарям, что нулевая инфляция так же плоха, как и двузначная.


Это ж лето, в Украине за последние 19 лет в июле и августе вообще была чаще всего даже небольшая дефляция.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 18:43

  Sommer написав:И невдомек волгарям, что нулевая инфляция так же плоха, как и двузначная.


Серьезно?
Это кто и когда доказал?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:15

  shapo написав:
  Sommer написав:И невдомек волгарям, что нулевая инфляция так же плоха, как и двузначная.


Серьезно?
Это кто и когда доказал?


Редкий случай, когда Зомбер прав - в условиях частичного ревервирования, в которых работает мировая экономика, подчиняющаяся механике обращения доллара, нулевая инфляция, а тем более дефляция, приводит к сокращению и инвестиций в развитие, и потребительских расходов. В то время, как разумное ползучее увеличение цен, наоборот, стимулирует кредитование и траты населения и бизнеса.

Кто и когда доказал - пожалуй, еще Кейнс в трудах, написанных после начала т.н. Великой Депрессии (Общая теория занятости, процента и денег, Общая теория занятости).
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:18

  shapo написав:
  Sommer написав:И невдомек волгарям, что нулевая инфляция так же плоха, как и двузначная.


Серьезно?
Это кто и когда доказал?


(фейспалм)
И такой вопрос на финансовом форуме...

Просвещайся: https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфляция
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:23

Жизнь становится все лучше и лучше!

https://www.interfax.ru/business/668373
Белоруссия проверила импортируемое из РФ фасованное подсолнечное масло и обнаружила недолив в 80% проверенных партий. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта республики в понедельник.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:28

  zРадио написав:
  shapo написав:Серьезно?
Это кто и когда доказал?


Редкий случай, когда Зомбер прав - в условиях частичного ревервирования, в которых работает мировая экономика, подчиняющаяся механике обращения доллара, нулевая инфляция, а тем более дефляция, приводит к сокращению и инвестиций в развитие, и потребительских расходов. В то время, как разумное ползучее увеличение цен, наоборот, стимулирует кредитование и траты населения и бизнеса.

Кто и когда доказал - пожалуй, еще Кейнс в трудах, написанных после начала т.н. Великой Депрессии (Общая теория занятости, процента и денег, Общая теория занятости).

Вам напомнить что после Кейнса был Милтон Фридман и австрийцы с другими представлениям?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:37

  shapo написав:Вам напомнить что после Кейнса был Милтон Фридман и австрийцы с другими представлениям?


Фридмана читал - противоречий с Кейнсом в части инфляции не нашел. Австрийцев (наверно) не читал - кого имеете в виду? По "японской болезни" даже диссертацию писал
zРадио
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