В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Sommer написав:И невдомек волгарям, что нулевая инфляция так же плоха, как и двузначная.
Серьезно? Это кто и когда доказал?
Редкий случай, когда Зомбер прав - в условиях частичного ревервирования, в которых работает мировая экономика, подчиняющаяся механике обращения доллара, нулевая инфляция, а тем более дефляция, приводит к сокращению и инвестиций в развитие, и потребительских расходов. В то время, как разумное ползучее увеличение цен, наоборот, стимулирует кредитование и траты населения и бизнеса.
Кто и когда доказал - пожалуй, еще Кейнс в трудах, написанных после начала т.н. Великой Депрессии (Общая теория занятости, процента и денег, Общая теория занятости).
Редкий случай, когда Зомбер прав - в условиях частичного ревервирования, в которых работает мировая экономика, подчиняющаяся механике обращения доллара, нулевая инфляция, а тем более дефляция, приводит к сокращению и инвестиций в развитие, и потребительских расходов. В то время, как разумное ползучее увеличение цен, наоборот, стимулирует кредитование и траты населения и бизнеса.
Кто и когда доказал - пожалуй, еще Кейнс в трудах, написанных после начала т.н. Великой Депрессии (Общая теория занятости, процента и денег, Общая теория занятости).
Вам напомнить что после Кейнса был Милтон Фридман и австрийцы с другими представлениям?
shapo написав:Вам напомнить что после Кейнса был Милтон Фридман и австрийцы с другими представлениям?
Фридмана читал - противоречий с Кейнсом в части инфляции не нашел. Австрийцев (наверно) не читал - кого имеете в виду? По "японской болезни" даже диссертацию писал
Ну тогда в сравнении с вами я дилетант-любитель. То, в чем пробовал разобраться, изложу: По поводу инфляции ,по-моему, Кейнс исходил из того, что стимулирование денежного спроса (небольшая инфляция) будет способствовать повышению уровня занятости, а Фридмен утверждал, что равномерный рост денежного предложения и устранение бюджетного дефицита ведут к торможению инфляции, стабильному росту и «нормальной» занятости. Кейнс делал упор на гибкую денежную политику и рост денежной массы, Фридмен — сторонник жесткой денежной и фискальной политики. Хотя оба и рассматривали инфляцию как естественное явление. Австрийская школа имеется в виду те же 30-е годы прошлого века что и Кейнс - Мизес и Хайек получивший впоследствии Нобелевку. Мне кажется, что теория Кейнса и его последователи во главу угла ставили уровень безработицы, т.е. пытались регулировать макроэкономику труда. А у австрийской школы с их теорией бизнес-циклов - макроэкономика структуры капитала. Хотя на сегодняшний день в чистом виде ничего не осталось, все теории дополнены и развиты и ни одна не дает ответа на вопрос как выходить из нынешней глобальной кризисной ситуации. Или, м.б., ответы есть и вы их знаете?
shapo написав:Вам напомнить что после Кейнса был Милтон Фридман и австрийцы с другими представлениям?
Фридмана читал - противоречий с Кейнсом в части инфляции не нашел. Австрийцев (наверно) не читал - кого имеете в виду? По "японской болезни" даже диссертацию писал
Ну тогда в сравнении с вами я дилетант-любитель. То, в чем пробовал разобраться, изложу: По поводу инфляции ,по-моему, Кейнс исходил из того, что стимулирование денежного спроса (небольшая инфляция) будет способствовать повышению уровня занятости, а Фридмен утверждал, что равномерный рост денежного предложения и устранение бюджетного дефицита ведут к торможению инфляции, стабильному росту и «нормальной» занятости. Кейнс делал упор на гибкую денежную политику и рост денежной массы, Фридмен — сторонник жесткой денежной и фискальной политики. Хотя оба и рассматривали инфляцию как естественное явление. Австрийская школа имеется в виду те же 30-е годы прошлого века что и Кейнс - Мизес и Хайек получивший впоследствии Нобелевку. Мне кажется, что теория Кейнса и его последователи во главу угла ставили уровень безработицы, т.е. пытались регулировать макроэкономику труда. А у австрийской школы с их теорией бизнес-циклов - макроэкономика структуры капитала. Хотя на сегодняшний день в чистом виде ничего не осталось, все теории дополнены и развиты и ни одна не дает ответа на вопрос как выходить из нынешней глобальной кризисной ситуации. Или, м.б., ответы есть и вы их знаете?
Вы точно не дилетант-любитель - изложили позицию развернуто и грамотно
На убеждения Кейнса и Фридмана относительно денежной политики, наверняка, влиял контекст и вызовы времени. Депрессию 30-х могли вытянуть лишь количественным смягчением, а в 70-е Ямайская система, отменив золотой стандарт, грозила пузырями и дефолтами, оставляя мировую экономику заложницей фидуциарного доллара и его бесконечных деривативов.
При всем при этом, хоть опасения Фридмана и не были беспочвенны, умеренная инфляция является экономическим благом уже 50 лет как. Вероятно, это связано с тем, что она играет за людские слабости, а не против них - дешевеющий, или просто недорожающий товар вы не будете спешить покупать.
Например, вот - украинская вторичка, неуклонно с 2008-го года теряющую свою валютную ценность, а вместе с ней и спрос... Но стоит гривне обвалиться, а застройщикам - не успеть переклееть ценники, как выстроится очередь желающих обменять гривну на инвестиционный договор и фотографию вырытой ямы
Это немного извращенный пример, конечно, потому что инфляция у нас бывает неумеренной. Но он отлично раскрывает инстинкты потребителя и инвестора в разных вариантах ценовой динамики