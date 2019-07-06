Додано: Пон 08 лип, 2019 22:03

zРадио написав: shapo написав: Вам напомнить что после Кейнса был Милтон Фридман и австрийцы с другими представлениям? Вам напомнить что после Кейнса был Милтон Фридман и австрийцы с другими представлениям?



Фридмана читал - противоречий с Кейнсом в части инфляции не нашел. Австрийцев (наверно) не читал - кого имеете в виду? По "японской болезни" даже диссертацию писал Фридмана читал - противоречий с Кейнсом в части инфляции не нашел. Австрийцев (наверно) не читал - кого имеете в виду? По "японской болезни" даже диссертацию писал

Ну тогда в сравнении с вами я дилетант-любитель.То, в чем пробовал разобраться, изложу:По поводу инфляции ,по-моему, Кейнс исходил из того, что стимулирование денежного спроса (небольшая инфляция) будет способствовать повышению уровня занятости, а Фридмен утверждал, что равномерный рост денежного предложения и устранение бюджетного дефицита ведут к торможению инфляции, стабильному росту и «нормальной» занятости. Кейнс делал упор на гибкую денежную политику и рост денежной массы, Фридмен — сторонник жесткой денежной и фискальной политики.Хотя оба и рассматривали инфляцию как естественное явление.Австрийская школа имеется в виду те же 30-е годы прошлого века что и Кейнс - Мизес и Хайек получивший впоследствии Нобелевку.Мне кажется, что теория Кейнса и его последователи во главу угла ставили уровень безработицы, т.е. пытались регулировать макроэкономику труда.А у австрийской школы с их теорией бизнес-циклов - макроэкономика структуры капитала.Хотя на сегодняшний день в чистом виде ничего не осталось, все теории дополнены и развиты и ни одна не дает ответа на вопрос как выходить из нынешней глобальной кризисной ситуации.Или, м.б., ответы есть и вы их знаете?