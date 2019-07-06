Додано: Вів 09 лип, 2019 09:26

Это ж лето, в Украине за последние 19 лет в июле и августе вообще была чаще всего даже небольшая дефляция.

Совершенно верно - ЭТО ЛЕТО. И именно поэтому ИЮНЬСКАЯ инфляция почти всегда положительна. дело в методологии подсчета. Несмотря на то, что доля расходов на продукты в потребительской корзине опустилась до уровня примерно в 45%, ее основу до сих пор составляет продовольствие. Такие малозначительные статьи, составляющие ее основу в Европе и Америке, как покупка жилья (не смотря на то, что в год регистрируется до 6 млн. сделок с недвижимостью), аренда его (тут понятно -90% населения живет в собственных квартирах и домах), покупка и обслуживание автомобилей (хотя в РФ 1 машина на 3 человек)в ней практически отсутствуют.Поэтому потребительская корзина в РФ очень чувствительна к сезонным колебаниям цен на овощи и фрукты - замена в ней прошлогодних овощей свежими/рост цен на цитрусовые и яблоки/приход на рынок более дорогих помидор/огурцов/лука открытого грунта вместо тепличных неизбежно разгоняют инфляцию в июне. К тому же в этом году есть одна особенность - по сравнению с 31/12/2018-го уже 1/1/2019-го все цены в оптовом звене РФ автоматически выросли на 1,7% из-за повышения НДС (помнится, сколько копий sommerы всех мастей сломали на форуме, видя в этом неизбежный крах экономики РФ). И в январе некоторые производители этим пользовались - помнится я принес домой десяток яиц, а в коробке их оказалось 9 - чтобы удержать цену уменьшили количество. Ниччо, яйца С-1 теперь 40 руб/десяток.В итоге инфляция за ШЕСТЬ месяцев - 2,5% против 4,2 на Украине за ПЯТЬ.