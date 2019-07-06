Это ж лето, в Украине за последние 19 лет в июле и августе вообще была чаще всего даже небольшая дефляция.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 18:34
Это ж лето, в Украине за последние 19 лет в июле и августе вообще была чаще всего даже небольшая дефляция.
Додано: Пон 08 лип, 2019 18:43
Серьезно?
Это кто и когда доказал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:15
Редкий случай, когда Зомбер прав - в условиях частичного ревервирования, в которых работает мировая экономика, подчиняющаяся механике обращения доллара, нулевая инфляция, а тем более дефляция, приводит к сокращению и инвестиций в развитие, и потребительских расходов. В то время, как разумное ползучее увеличение цен, наоборот, стимулирует кредитование и траты населения и бизнеса.
Кто и когда доказал - пожалуй, еще Кейнс в трудах, написанных после начала т.н. Великой Депрессии (Общая теория занятости, процента и денег, Общая теория занятости).
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:18
(фейспалм)
И такой вопрос на финансовом форуме...
Просвещайся:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:23
Жизнь становится все лучше и лучше!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:28
Вам напомнить что после Кейнса был Милтон Фридман и австрийцы с другими представлениям?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:37
Додано: Пон 08 лип, 2019 22:03
Ну тогда в сравнении с вами я дилетант-любитель.
То, в чем пробовал разобраться, изложу:
По поводу инфляции ,по-моему, Кейнс исходил из того, что стимулирование денежного спроса (небольшая инфляция) будет способствовать повышению уровня занятости, а Фридмен утверждал, что равномерный рост денежного предложения и устранение бюджетного дефицита ведут к торможению инфляции, стабильному росту и «нормальной» занятости. Кейнс делал упор на гибкую денежную политику и рост денежной массы, Фридмен — сторонник жесткой денежной и фискальной политики.
Хотя оба и рассматривали инфляцию как естественное явление.
Австрийская школа имеется в виду те же 30-е годы прошлого века что и Кейнс - Мизес и Хайек получивший впоследствии Нобелевку.
Мне кажется, что теория Кейнса и его последователи во главу угла ставили уровень безработицы, т.е. пытались регулировать макроэкономику труда.
А у австрийской школы с их теорией бизнес-циклов - макроэкономика структуры капитала.
Хотя на сегодняшний день в чистом виде ничего не осталось, все теории дополнены и развиты и ни одна не дает ответа на вопрос как выходить из нынешней глобальной кризисной ситуации.
Или, м.б., ответы есть и вы их знаете?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 лип, 2019 22:33
Вы точно не дилетант-любитель - изложили позицию развернуто и грамотно
На убеждения Кейнса и Фридмана относительно денежной политики, наверняка, влиял контекст и вызовы времени. Депрессию 30-х могли вытянуть лишь количественным смягчением, а в 70-е Ямайская система, отменив золотой стандарт, грозила пузырями и дефолтами, оставляя мировую экономику заложницей фидуциарного доллара и его бесконечных деривативов.
При всем при этом, хоть опасения Фридмана и не были беспочвенны, умеренная инфляция является экономическим благом уже 50 лет как. Вероятно, это связано с тем, что она играет за людские слабости, а не против них - дешевеющий, или просто недорожающий товар вы не будете спешить покупать.
Например, вот - украинская вторичка, неуклонно с 2008-го года теряющая свою валютную ценность, а вместе с ней и спрос... Но стоит гривне обвалиться, а застройщикам - не успеть переклеить ценники, как выстроится очередь желающих обменять ее на инвестиционный договор и фотографию вырытой ямы
Это немного извращенный пример, конечно, потому что инфляция у нас бывает неумеренной. Но он отлично раскрывает инстинкты потребителя и инвестора в разных вариантах ценовой динамики
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:26
Совершенно верно - ЭТО ЛЕТО. И именно поэтому ИЮНЬСКАЯ инфляция почти всегда положительна. дело в методологии подсчета. Несмотря на то, что доля расходов на продукты в потребительской корзине опустилась до уровня примерно в 45%, ее основу до сих пор составляет продовольствие. Такие малозначительные статьи, составляющие ее основу в Европе и Америке, как покупка жилья (не смотря на то, что в год регистрируется до 6 млн. сделок с недвижимостью), аренда его (тут понятно -90% населения живет в собственных квартирах и домах), покупка и обслуживание автомобилей (хотя в РФ 1 машина на 3 человек)в ней практически отсутствуют.
Поэтому потребительская корзина в РФ очень чувствительна к сезонным колебаниям цен на овощи и фрукты - замена в ней прошлогодних овощей свежими/рост цен на цитрусовые и яблоки/приход на рынок более дорогих помидор/огурцов/лука открытого грунта вместо тепличных неизбежно разгоняют инфляцию в июне. К тому же в этом году есть одна особенность - по сравнению с 31/12/2018-го уже 1/1/2019-го все цены в оптовом звене РФ автоматически выросли на 1,7% из-за повышения НДС (помнится, сколько копий sommerы всех мастей сломали на форуме, видя в этом неизбежный крах экономики РФ). И в январе некоторые производители этим пользовались - помнится я принес домой десяток яиц, а в коробке их оказалось 9 - чтобы удержать цену уменьшили количество. Ниччо, яйца С-1 теперь 40 руб/десяток.
В итоге инфляция за ШЕСТЬ месяцев - 2,5% против 4,2 на Украине за ПЯТЬ.
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