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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:51

  Волгарь написав:покупка и обслуживание автомобилей (хотя в РФ 1 машина на 3 человек)


Итак, количество автомобилей в РФ 43,5 миллиона:
https://rg.ru/2019/02/14/eksperty-podschitali-kolichestvo-avtomobilej-v-rossii.html
Львиная доля от общего числа автомобилей - 84 процента - приходится на легковые машины. Их в отечественном автопарке 43,5 миллиона единиц.


Умножаем на 3, получаем количество жителей в РФ 130.5 миллионов вместо официальных 144.5.

Геноцид!!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 06:19

  Волгарь написав: Ниччо, яйца С-1 теперь 40 руб/десяток.
В итоге инфляция за ШЕСТЬ месяцев - 2,5% против 4,2 на Украине за ПЯТЬ.
В АТБ яйца брал по 7,8 грн это меньше 20 руб российских :)
otg
 
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