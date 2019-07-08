В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Вів 09 лип, 2019 16:51
Волгарь написав:
покупка и обслуживание автомобилей (хотя в РФ 1 машина на 3 человек)
Итак, количество автомобилей в РФ 43,5 миллиона:
https://rg.ru/2019/02/14/eksperty-podschitali-kolichestvo-avtomobilej-v-rossii.html
Львиная доля от общего числа автомобилей - 84 процента - приходится на легковые машины. Их в отечественном автопарке 43,5 миллиона единиц.
Умножаем на 3, получаем количество жителей в РФ 130.5 миллионов вместо официальных 144.5.
Геноцид!!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Сер 10 лип, 2019 06:19
Волгарь написав:
Ниччо, яйца С-1 теперь 40 руб/десяток.
В итоге инфляция за ШЕСТЬ месяцев - 2,5% против 4,2 на Украине за ПЯТЬ.
В АТБ яйца брал по 7,8 грн это меньше 20 руб российских
otg
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