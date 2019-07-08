В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Немецкая компания Siemens подала официальное обращение в Минпромторг, чтобы заключить специальный инвестконтракт (СПИК) для полной локализации производства газовых турбин большой мощности в России, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров. «Интерес с нашей стороны к локализации производства в России сохраняется. 2 июля мы подали официальное обращение в министерство промышленности и торговли на заключение специального инвестиционного контракта. Мы предварительно обсудили с Минпромторгом условия этого контракта и надеемся на положительное решение», – цитирует Либерова РИА «Новости». Он также отметил, что производство турбин будет располагаться на базе совместного предприятия Siemens и «Силовых машин». При этом отдельные компоненты будут производиться на предприятиях поставщиков.
Это означает, что на российские ТЭС и ТЭЦ начнут массово поставляться турбины, КПД которых по топливу не привычные 32-34%, а 50+.