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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:51

  Волгарь написав:покупка и обслуживание автомобилей (хотя в РФ 1 машина на 3 человек)


Итак, количество автомобилей в РФ 43,5 миллиона:
https://rg.ru/2019/02/14/eksperty-podschitali-kolichestvo-avtomobilej-v-rossii.html
Львиная доля от общего числа автомобилей - 84 процента - приходится на легковые машины. Их в отечественном автопарке 43,5 миллиона единиц.


Умножаем на 3, получаем количество жителей в РФ 130.5 миллионов вместо официальных 144.5.

Геноцид!!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 06:19

  Волгарь написав: Ниччо, яйца С-1 теперь 40 руб/десяток.
В итоге инфляция за ШЕСТЬ месяцев - 2,5% против 4,2 на Украине за ПЯТЬ.
В АТБ яйца брал по 7,8 грн это меньше 20 руб российских :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:47

Siemens начал полную локализацию производства газовых турбин в России
https://vz.ru/news/2019/7/10/986634.html
Немецкая компания Siemens подала официальное обращение в Минпромторг, чтобы заключить специальный инвестконтракт (СПИК) для полной локализации производства газовых турбин большой мощности в России, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров.
«Интерес с нашей стороны к локализации производства в России сохраняется. 2 июля мы подали официальное обращение в министерство промышленности и торговли на заключение специального инвестиционного контракта. Мы предварительно обсудили с Минпромторгом условия этого контракта и надеемся на положительное решение», – цитирует Либерова РИА «Новости».
Он также отметил, что производство турбин будет располагаться на базе совместного предприятия Siemens и «Силовых машин». При этом отдельные компоненты будут производиться на предприятиях поставщиков.

Это означает, что на российские ТЭС и ТЭЦ начнут массово поставляться турбины, КПД которых по топливу не привычные 32-34%, а 50+.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:35

  Волгарь написав:...
Это означает, что на российские ТЭС и ТЭЦ начнут массово поставляться турбины, КПД которых по топливу не привычные 32-34%, а 50+.

Хм.. думаю, если Минпромторг обяжет поставлять такие в Крым, что-то пойдет не так
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:31

  sequence написав:
  Волгарь написав:...
Это означает, что на российские ТЭС и ТЭЦ начнут массово поставляться турбины, КПД которых по топливу не привычные 32-34%, а 50+.

Хм.. думаю, если Минпромторг обяжет поставлять такие в Крым, что-то пойдет не так

А зачем? В Крыму все уже построено, он покончил с дефицитом энергии.
Да и та история с турбина была, конечно, разыграна на публику. Работая с немцами почти 19 лет, могу сказать, что они, наверняка, все знали, и разыграли возмущение как по нотам в нужный момент. ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:37

  Волгарь написав:.. они, наверняка, все знали, и разыграли возмущение ..

Да, однозначно знали.
но кого-то то на Сименсе уволили за эту историю. Возможно, уволили прямо на пенсию, с таким я (тоже с немцами) встречался
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:03

  Волгарь написав:Работая с немцами почти 19 лет


Раньше он рассказывал, что работает с китайцами. Скоро этот "директор" вообще напрямую с Ротшильдами работать будет. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:05

Сегодня на полчаса раньше - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:12

Самую большую цену за обеспечение импортозамещения, возможно, заплатил потребитель, так как цены выросли не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на продукты, производимые в России, констатирует руководитель Центра компетенции в АПК российского офиса KPMG Виталий Шеремет.

Больше всего за пять лет с 2013 года в рознице подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). При этом выросла цена и на продукты, которых и до 2014 года в России производилось много: пшеничная мука подорожала на 25%, макароны — на 34%, подсолнечное масло — на 35%. Единственный значимый продукт, цены на который за пять лет практически не изменились, — картофель.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/09/07/2019/5d2329ce9a79477c8af30c1d

А теперь дружно - санкции ни на что не влияют!!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:27

И еще раз:
https://www.interfax.ru/russia/668349
Решение правительства запретить госзакупки импортных протезов, перевязочных материалов и медицинского оборудования означает "отсроченное убийство" многих людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, и они станут жертвами "непродуманной политики импортозамещения без границ", заявил член Совета по правам человека при президенте Александр Асмолов.

Благотворительный фонд "Вера" заявил, что это ухудшит качество помощи тяжелобольным взрослым и детям, в том числе, пациентам хосписов и паллиативных отделений по всей стране. В фонде привели пример, что по описаниям импортные и отечественные перевязочные материалы совпадают, а на практике "подгузники российского производства протекают, липучки отклеиваются, а средства перевязки выпускаются с распадающимися неподшитыми краями, которые попадают в рану при перевязке и инфицируют ее".


Старый анекдот времени совка:
- Что такое "не жужжит, не летает, и в ж*** не лезет"?
— Советская летающая жужжалка для ж***.

Нынешняя РФ успешно двигается к тому же периоду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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