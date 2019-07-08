Самую большую цену за обеспечение импортозамещения, возможно, заплатил потребитель, так как цены выросли не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на продукты, производимые в России , констатирует руководитель Центра компетенции в АПК российского офиса KPMG Виталий Шеремет.



Больше всего за пять лет с 2013 года в рознице подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). При этом выросла цена и на продукты, которых и до 2014 года в России производилось много: пшеничная мука подорожала на 25%, макароны — на 34%, подсолнечное масло — на 35%. Единственный значимый продукт, цены на который за пять лет практически не изменились, — картофель.

