В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Немецкая компания Siemens подала официальное обращение в Минпромторг, чтобы заключить специальный инвестконтракт (СПИК) для полной локализации производства газовых турбин большой мощности в России, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров. «Интерес с нашей стороны к локализации производства в России сохраняется. 2 июля мы подали официальное обращение в министерство промышленности и торговли на заключение специального инвестиционного контракта. Мы предварительно обсудили с Минпромторгом условия этого контракта и надеемся на положительное решение», – цитирует Либерова РИА «Новости». Он также отметил, что производство турбин будет располагаться на базе совместного предприятия Siemens и «Силовых машин». При этом отдельные компоненты будут производиться на предприятиях поставщиков.
Это означает, что на российские ТЭС и ТЭЦ начнут массово поставляться турбины, КПД которых по топливу не привычные 32-34%, а 50+.
Волгарь написав:... Это означает, что на российские ТЭС и ТЭЦ начнут массово поставляться турбины, КПД которых по топливу не привычные 32-34%, а 50+.
Хм.. думаю, если Минпромторг обяжет поставлять такие в Крым, что-то пойдет не так
А зачем? В Крыму все уже построено, он покончил с дефицитом энергии. Да и та история с турбина была, конечно, разыграна на публику. Работая с немцами почти 19 лет, могу сказать, что они, наверняка, все знали, и разыграли возмущение как по нотам в нужный момент. ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ.
Самую большую цену за обеспечение импортозамещения, возможно, заплатил потребитель, так как цены выросли не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на продукты, производимые в России, констатирует руководитель Центра компетенции в АПК российского офиса KPMG Виталий Шеремет.
Больше всего за пять лет с 2013 года в рознице подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). При этом выросла цена и на продукты, которых и до 2014 года в России производилось много: пшеничная мука подорожала на 25%, макароны — на 34%, подсолнечное масло — на 35%. Единственный значимый продукт, цены на который за пять лет практически не изменились, — картофель.
Решение правительства запретить госзакупки импортных протезов, перевязочных материалов и медицинского оборудования означает "отсроченное убийство" многих людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, и они станут жертвами "непродуманной политики импортозамещения без границ", заявил член Совета по правам человека при президенте Александр Асмолов.
Благотворительный фонд "Вера" заявил, что это ухудшит качество помощи тяжелобольным взрослым и детям, в том числе, пациентам хосписов и паллиативных отделений по всей стране. В фонде привели пример, что по описаниям импортные и отечественные перевязочные материалы совпадают, а на практике "подгузники российского производства протекают, липучки отклеиваются, а средства перевязки выпускаются с распадающимися неподшитыми краями, которые попадают в рану при перевязке и инфицируют ее".
Старый анекдот времени совка: - Что такое "не жужжит, не летает, и в ж*** не лезет"? — Советская летающая жужжалка для ж***.
Нынешняя РФ успешно двигается к тому же периоду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.