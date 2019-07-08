В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - июнь 2019 года составило: - объем поступивших доходов – 9 548 171,8 млн. рублей или 47,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; - исполнение расходов – 7 987 099,0 млн. рублей или 44,3% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 42,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 1 561 072,8 млн. рублей.
За январь-июнь 18-го цифры были следующие (млрд. рублей) Доходы, всего 8 627 Расходы всего 7 751 Профицит 875 https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ За год полугодовые доходы выросли на 10,5%, а профицит на 78%. Очень похоже, что год опять закончится с профицитом в 3,5 трлн. рублей.
Правительство Белоруссии завершает переговоры о привлечении в Китае кредита на 600 млн долларов, сообщил во вторник замминистра финансов Андрей Белковец. «Изначально мы рассчитывали на кредит Российской Федерации», - напомнил Белковец, выступавший в Минске на конференции Fitch. Речь шла о примерно такой же сумме - 630 млн долларов.
Что-то опять не вытанцовывается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.