В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - июнь 2019 года составило: - объем поступивших доходов – 9 548 171,8 млн. рублей или 47,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; - исполнение расходов – 7 987 099,0 млн. рублей или 44,3% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 42,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 1 561 072,8 млн. рублей.
За январь-июнь 18-го цифры были следующие (млрд. рублей) Доходы, всего 8 627 Расходы всего 7 751 Профицит 875 https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ За год полугодовые доходы выросли на 10,5%, а профицит на 78%. Очень похоже, что год опять закончится с профицитом в 3,5 трлн. рублей.
Правительство Белоруссии завершает переговоры о привлечении в Китае кредита на 600 млн долларов, сообщил во вторник замминистра финансов Андрей Белковец. «Изначально мы рассчитывали на кредит Российской Федерации», - напомнил Белковец, выступавший в Минске на конференции Fitch. Речь шла о примерно такой же сумме - 630 млн долларов.
Что-то опять не вытанцовывается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Международные резервы Российской Федерации 05.07.2019 518,3 04.01.2019 468,5 14.06.2013 519,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Российские ЗВР продолжают уверенный рост. За полгода они выросли на 50 млрд. долларов и вернулись к уровню 6-ти летней давности, почти в 2,5 раза превосходя объем физических рублей (нал+безнал), находящихся в обращении.
Королевский Объединённый институт оборонных исследований закончил анализ добытой переписки помощников Путина по ведению войны в 2014, известной как #SurkovLeaks.
One email shows how Surkov received a document that gives a unique insight into the Kremlin’s response to the MH17 disaster which saw a Malaysia Airlines plane shot down by in Donbas, in an area controlled by pro-Russian rebels. The document provided multiple talking points and conspiracy theories for pro-Russian voices in the Ukrainian media.
‘The messaging in this document provides more evidence of the cynicism with which the Russian authorities approached the information campaign to create confusion over, and to obfuscate Russian responsibility for, the disaster.’
It sought to blame the disaster on Ukraine, casting doubt on whether the plane was civilian, and suggestions that the plane was deliberately directed through the conflict zone.
ЖАТВА-2019: сбор зерна достиг 32,7 млн тонн, из них пшеницы 28,8 млн тонн, ячменя 3,2 млн тонн 16-е июля 2019г. Cогласно оперативным данным Минсельхоза РФ на 15 июля 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,8 млн га (в 2018г. – 7,2 млн га), намолочено 32,7 млн тонн зерна (в 2018г. – 27,2 млн тонн), при урожайности 37,1 ц/га (в 2018г. – 37,6 ц/га). Из них пшеница обмолочена с площади 7,7 млн га (в 2018г. – 6,3 млн га), намолочено 28,8_млн_тонн (в 2018г. – 24,6 млн тонн), при урожайности 37,6 ц/га (в 2018г. – 38,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 868,4 тыс. га (в 2018 г. – 653,4 тыс. га), намолочено 3,2 млн тонн (в 2018г. – 2,2 млн тонн), при урожайности 37,2 ц/га (в 2018г. – 33,9 ц/га).
В Краснодаском крае уборка урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур вышла на финишную прямую. По оперативной информации краевого министерство сельского хозяйства, на 12 июля валовой сбор зерна составил более 10,1 млн тонн при средней урожайности 61,1 ц/га. В полях работает более 2 тысяч комбайнов. Лидеры региона по урожайности – Новокубанский, Тимашевский и Тбилисский районы. Урожай озимой пшеницы составляет более 8,7 млн тонн, гороха на зерно – более 218,4 тыс. тонн, овса – 13 тыс. тонн, озимого рапса – 53,8 тыс. тонн, яровой пшеницы – 3,4 тыс. тонн, озимого ячменя – 106,9 тыс. тонн. Качество собранного урожая выше, чем в прошлом году. В частности пшеница преимущественно продовольственная – 2, 3 и 4 класса.
В Ростовской области сбор зерна превысил 8 млн тонн зерна, обмолочено 72% посевных площадей 15-е июля 2019г. Уборочная кампания в Ростовской области близится к концу, аграрии обмолотили 72% площадей. Урожайность составляет почти 34 центнера с гектара – выше прошлогодних показателей на 2 центнера. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в пятницу, 12 июля, в ходе рабочей поездки в Зерноградский район.
В Курской области намолот зерна составил 352 тысяч тонн при средней урожайности 52,6 ц/га 16-е июля 2019г. В Курской области намолочено свыше 350 тысяч тонн зерна. По состоянию на 15 июля в уборочную кампанию вступили все районы области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Обмолочено 67 тыс. гектаров зерновых колосовых и зернобобовых культур или 8% уборочной площади. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 52,6 ц/га.
http://zerno.avs.ru/news/75582/v-kyrsko ... 6-cga.html А тут сам-21. Как все это не похоже на времена РСФСР, когда, засевая 70+ млн. га страна с трудом собирала менее 100 млн. т, получая менее 6-ти зерне на 1 одно посеянное и завозя до миллиарда пудов импортного зерна. А теперь,засеяв 47 млн. гектара, будет собрано 125+ и не менее 45 млн. экспортировано. А всего-то отдали землю в частные руки.
Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах 01/04/2019 (млн. долл.) Иностранная валюта 347 453 Национальная валюта 121 397 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ На 1/7 он вырос до 482 млрд, а рублевый, видимо, превысил 125 (из-за падения курса доллара и евро). Но в любом случае ЗВР РФ сейчас раза в 1,5 больше, чем всех ее валютных обязательств (государственных+частных)
Россия сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы, отмечают эксперты.
Россия по итогам 2018/19 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза, сообщили РИА Новости эксперты отрасли. Россия по итогам 2017/18 сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав США и страны ЕС. В четверг глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что экспорт зерновых культур из России в минувшем сезоне составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы — 35,2 миллиона тонн. Согласно июльскому докладу Минсельхоза США, экспортные поставки пшеницы из Соединенных Штатов в минувшем сезоне оцениваются в 25,5 миллиона тонн, из Евросоюза — в 24 миллиона, из Канады — в 24,5 миллиона тонн.
Несмотря на наличие кишечной палочки в курином мясе, оно пригодно для питания, так как проходит термообработку. Об этом заявил ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в беседе с НСН.
Эксперт утверждает, что летом крупнейшие фирмы-производители сталкиваются поломкой оборудования, проблемами с уровнем температуры и неподготовленными цехами. Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
«Практически невозможно выпустить продукцию без палочки! Это нужны такие деньги на вакууматоры, помещение, чтобы соблюдался именно температурный режим», — заявил эксперт.
Ранее экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
У куриных бедер марки «Троекурово» все признаки несвежего продукта: у мяса затхлый запах, липкая поверхность беловато-желтого цвета с серым оттенком. Содержание микроорганизмов в нем 24 раза выше максимально допустимого значения. У куриных бедер «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось еще выше — оно в 30 раз превышает допустимое значение. Причем в мясе первой марки помимо этого нашли бактерии группы кишечной палочки, а в мясе второй марки — сальмонеллы.