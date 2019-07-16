Додано: Вів 16 лип, 2019 11:16

ЖАТВА-2019: сбор зерна достиг 32,7 млн тонн, из них пшеницы 28,8 млн тонн, ячменя 3,2 млн тонн

16-е июля 2019г.

Cогласно оперативным данным Минсельхоза РФ на 15 июля 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,8 млн га (в 2018г. – 7,2 млн га), намолочено 32,7 млн тонн зерна (в 2018г. – 27,2 млн тонн), при урожайности 37,1 ц/га (в 2018г. – 37,6 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 7,7 млн га (в 2018г. – 6,3 млн га), намолочено 28,8_млн_тонн (в 2018г. – 24,6 млн тонн), при урожайности 37,6 ц/га (в 2018г. – 38,8 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 868,4 тыс. га (в 2018 г. – 653,4 тыс. га), намолочено 3,2 млн тонн (в 2018г. – 2,2 млн тонн), при урожайности 37,2 ц/га (в 2018г. – 33,9 ц/га).

В Краснодаском крае уборка урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур вышла на финишную прямую.

По оперативной информации краевого министерство сельского хозяйства, на 12 июля валовой сбор зерна составил более 10,1 млн тонн при средней урожайности 61,1 ц/га. В полях работает более 2 тысяч комбайнов. Лидеры региона по урожайности – Новокубанский, Тимашевский и Тбилисский районы.

Урожай озимой пшеницы составляет более 8,7 млн тонн, гороха на зерно – более 218,4 тыс. тонн, овса – 13 тыс. тонн, озимого рапса – 53,8 тыс. тонн, яровой пшеницы – 3,4 тыс. тонн, озимого ячменя – 106,9 тыс. тонн.

Качество собранного урожая выше, чем в прошлом году. В частности пшеница преимущественно продовольственная – 2, 3 и 4 класса.

В Ростовской области сбор зерна превысил 8 млн тонн зерна, обмолочено 72% посевных площадей 15-е июля 2019г.

Уборочная кампания в Ростовской области близится к концу, аграрии обмолотили 72% площадей. Урожайность составляет почти 34 центнера с гектара – выше прошлогодних показателей на 2 центнера. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в пятницу, 12 июля, в ходе рабочей поездки в Зерноградский район.

В Курской области намолот зерна составил 352 тысяч тонн при средней урожайности 52,6 ц/га 16-е июля 2019г.

В Курской области намолочено свыше 350 тысяч тонн зерна. По состоянию на 15 июля в уборочную кампанию вступили все районы области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Обмолочено 67 тыс. гектаров зерновых колосовых и зернобобовых культур или 8% уборочной площади. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 52,6 ц/га.

Вести с полейВ Краснодарском крае сбор зерна превысил 10 млн тонн, озимой пшеницы - более 8,7 млн тонн 15-е июля 2019г.Неплохо - средний урожай сам-24.А тут сам-21. Как все это не похоже на времена РСФСР, когда, засевая 70+ млн. га страна с трудом собирала менее 100 млн. т, получая менее 6-ти зерне на 1 одно посеянное и завозя до миллиарда пудов импортного зерна.А теперь,засеяв 47 млн. гектара, будет собрано 125+ и не менее 45 млн. экспортировано. А всего-то отдали землю в частные руки.