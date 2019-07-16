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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 496497498499
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:43

"Газпром" построил две трети "Северного потока 2"
"Газпром (MCX:GAZP)" уложил по двум ниткам 1628 километров газопровода "Северный поток - 2", говорится в сообщении компании. "Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1628 км газопровода - 66,3% от его общей протяженности", - отмечается в пресс-релизе концерна.

https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-1902281
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:56

Чистая позиция по внешнему долгу Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года (млн долларов США)
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71426
Внешний долг 469 641
Внешние активы 946 582
Чистая позиция по внешнему долгу -476 941
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:42

Обращение семей погибших в лайнере MH17 к Путину: полный текст
Ровно пять лет назад оккупационные российские войска сбили над украинским Донбассом пассажирский лайнер рейса MH17. Погибли 298 человек на борту.

Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:

- всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано;
- признать свою часть ответственности в уничтожении MH17;
- прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:56

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом Крыминформу сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:09

«Это точно Россия, а не африканская деревня?»: подросток из Финляндии отравился в Тверской области (Вышний Волочёк) и попал на лечение в местное инфекционное отделение городской больницы.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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