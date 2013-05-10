В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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"Газпром (MCX:GAZP)" уложил по двум ниткам 1628 километров газопровода "Северный поток - 2", говорится в сообщении компании. "Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1628 км газопровода - 66,3% от его общей протяженности", - отмечается в пресс-релизе концерна.
Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:
- всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано; - признать свою часть ответственности в уничтожении MH17; - прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.
Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 12.07.2019 519,7 10.05.2013 520,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Самый высокий показатель с 10/5/2013. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БОЛЬШИХ ЗНАТОКОВ ТЕОРИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ Денежная база в широком определении млрд рублей на 01/07/2019 наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций 9 996.2 корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 2 391.6 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs Только эти два показателя, характеризующие денежное обращение в стране, являются ФИЗИЧЕСКИМИ ДЕНЬГАМИ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ЗАПИСИ), монетизация которых определяется размерами денежного окна БС страны, т.е. сумме корсчетов в банков в ЦБ РФ. Итого всех денег, циркулирующих в экономике РФ - 12 385 млрд. рублей. Курс доллара на 1/7/2019 - 63,075, т.е. ее эквивалент составляет 196,3 млрд. долларов. И на каждый рубль, выпущенный в обращении приходится 519,7/196,3=2 рубля 65 коп ЗВР.