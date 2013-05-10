Додано: Чет 18 лип, 2019 16:09

«Это точно Россия, а не африканская деревня?»: подросток из Финляндии отравился в Тверской области (Вышний Волочёк) и попал на лечение в местное инфекционное отделение городской больницы.





Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.