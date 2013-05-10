В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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"Газпром (MCX:GAZP)" уложил по двум ниткам 1628 километров газопровода "Северный поток - 2", говорится в сообщении компании. "Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1628 км газопровода - 66,3% от его общей протяженности", - отмечается в пресс-релизе концерна.
Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:
- всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано; - признать свою часть ответственности в уничтожении MH17; - прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.
Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 12.07.2019 519,7 10.05.2013 520,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Самый высокий показатель с 10/5/2013. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БОЛЬШИХ ЗНАТОКОВ ТЕОРИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ Денежная база в широком определении млрд рублей на 01/07/2019 наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций 9 996.2 корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 2 391.6 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs Только эти два показателя, характеризующие денежное обращение в стране, являются ФИЗИЧЕСКИМИ ДЕНЬГАМИ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ЗАПИСИ), монетизация которых определяется размерами денежного окна БС страны, т.е. сумме корсчетов в банков в ЦБ РФ. Итого всех денег, циркулирующих в экономике РФ - 12 385 млрд. рублей. Курс доллара на 1/7/2019 - 63,075, т.е. ее эквивалент составляет 196,3 млрд. долларов. И на каждый рубль, выпущенный в обращении приходится 519,7/196,3=2 рубля 65 коп ЗВР.
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации на 01/07/2019 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций - 71 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71514 Или 2 208 т в физическом весе (5-е место в мире, до занимающий 3-4-е Италии/Франции осталось примерно 240 т. и максимум 1,5 года). Судя по количеству наличных в обращении (10 трлн. рублей на 1/7), текущему курсу (62,98) и цене унции золота (1 437,35), ЗР РФ к сегодяшнему дню как минимум превысили 102 млрд. долларов, а золотое покрытие рубля - 64 копейки.
Россия продолжает ускоряться на пути в демографическую яму. За 6 месяцев 2019 года численность экономически активного населения в стране рухнула на миллион человек, сообщил в докладе «О социально-экономическом развитии» Росстат. На конец июня рабочая сила экономики (граждане старше 15 лет, не вышедшие на пенсию) составляла 75,3 млн человек, или 51% от общей численности населения, которая также сократилась - на 64,9 тысячи человек. Естественная убыль достигла 180 тысяч человек за 5 месяцев, на 22% превысив показатель прошлого года. Приток мигрантов хотя и ускорился почти вдвое (с 69,4 до 115,5 тысячи человек) смог покрыть ее лишь на 64%. В среднем российская экономика теряет по 160 тысяч рабочих рук в месяц: на конец декабря численность рабочей силы Росстат оценивал в 76,3 млн человек.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.