Додано: Сер 24 лип, 2019 22:00

Sommer написав: Это уже цирк какой-то



https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6692593

16 мая во время медиафорума Общероссийского народного фронта глава государства поддержал идею оказания адресной поддержки семей, которые испытывают финансовые сложности с подготовкой детей к школе, в том числе с покупкой рабочих тетрадей.



Непонятно, правда, что смешнее: что президент "сверхдержавы" занимается вопросами покупки тетрадок, или что жителям этой смехдержавы не хватает на них денег. Это уже цирк какой-тоНепонятно, правда, что смешнее: что президент "сверхдержавы" занимается вопросами покупки тетрадок, или что жителям этой смехдержавы не хватает на них денег.

Нормально, в США 15 % населения малоимущие и получает помощь от государства на приобретение продуктов питания, а по некоторым оценкам за счет идущих плюсом к гос поддержке малоимущих всяких благотворительных организаций и церквей за их счет до четверти населения США охвачена помощью на приобретение продуктов питания.....и ничего, корона с властей/президента супердержавы США не упала, да и с детишками если семья малоимущая есть в США программа помощи для обучения детей из таких семей.Может мы по этому так хреново живем в Украине, потому что мы строим по сути фашистское государство в котором человек ничего не значит и существует в первую очередь для поддержки государства и правящих олигархов и политиканов/клептократов, а не государство существует для всех граждан и их поддержки.....наверное поэтому, что вы как человек с промытыми нашей пропагандой мозгами не хотите думать своим мозгом, а только штампами, поэтому и Вам такие меры поддержки малоимущих семей со стороны власти/государства супердержак как США и РФ кажутся смешными.Я не отношу вас к умным людям, да и не считаю что дискутировать с вами правильно..... но если не противостоять вам и таким как вы то будет в стране все еще хуже, к умным на мое субъективное мнение вы не относитесь, в лучшем случае Вы человек с промытыми мозгами, а в худшем вы засветились у нас на форуме и разных его ветках как заядлый Порохобот и возможно являетесь сами частью этой машины пропаганды и оболванивания/обыдления населения Украины.За почти 30 лет отрицательного отбора в Украине осталось слишком мало умных украинцев, способных критически мыслить, еще меньше волевых и имеющих нормальное чувство собственного достоинства. Большинство подкаблучники и овуляшки — и это не самые худшие представители населения Украины.P.S. Как только люди поймут, что ценности и взгляды человека формируются средой, манипулировать ими станет намного сложнее-Жак Фреско.