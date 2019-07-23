почитал. Осмыслил. Соммер, а можно вы пойдете отбирать у русских где-то кем-то выигранное? А то я как-то очкую
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Додано: Сер 24 лип, 2019 16:13
Додано: Сер 24 лип, 2019 20:47
Это уже цирк какой-то
Непонятно, правда, что смешнее: что президент "сверхдержавы" занимается вопросами покупки тетрадок, или что жителям этой смехдержавы не хватает на них денег.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:00
Нормально, в США 15 % населения малоимущие и получает помощь от государства на приобретение продуктов питания, а по некоторым оценкам за счет идущих плюсом к гос поддержке малоимущих всяких благотворительных организаций и церквей за их счет до четверти населения США охвачена помощью на приобретение продуктов питания.....и ничего, корона с властей/президента супердержавы США не упала, да и с детишками если семья малоимущая есть в США программа помощи для обучения детей из таких семей.
Может мы по этому так хреново живем в Украине, потому что мы строим по сути фашистское государство в котором человек ничего не значит и существует в первую очередь для поддержки государства и правящих олигархов и политиканов/клептократов, а не государство существует для всех граждан и их поддержки.....наверное поэтому, что вы как человек с промытыми нашей пропагандой мозгами не хотите думать своим мозгом, а только штампами, поэтому и Вам такие меры поддержки малоимущих семей со стороны власти/государства супердержак как США и РФ кажутся смешными.
Я не отношу вас к умным людям, да и не считаю что дискутировать с вами правильно..... но если не противостоять вам и таким как вы то будет в стране все еще хуже, к умным на мое субъективное мнение вы не относитесь, в лучшем случае Вы человек с промытыми мозгами, а в худшем вы засветились у нас на форуме и разных его ветках как заядлый Порохобот и возможно являетесь сами частью этой машины пропаганды и оболванивания/обыдления населения Украины.
За почти 30 лет отрицательного отбора в Украине осталось слишком мало умных украинцев, способных критически мыслить, еще меньше волевых и имеющих нормальное чувство собственного достоинства. Большинство подкаблучники и овуляшки — и это не самые худшие представители населения Украины.
P.S. Как только люди поймут, что ценности и взгляды человека формируются средой, манипулировать ими станет намного сложнее-Жак Фреско.
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 24 лип, 2019 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:15
Да, в любом неприятном случае надо свернуть на США и рассказать, как там негров линчуют.
Ну что ж, расскажи, на какой встрече Трамп озаботился покупкой школьных тетрадок для малоимущих?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:24
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
1. про негров и линчевание это Вы снова не от большого ума написали.
2. в США есть гос программа помощи малоимущим для обучения детей и Трампу нет необходимости говорить об этом потому как там эта система уже отлажена.
3. я считаю что и Украине было бы не плохо ввести систему помощи малоимущим на приобретение продуктов питания и помощи обучения детей, а не строить из себя сверхдержаву пусть даже какую то мифическую аграрную при том что сегодня из всех овощей и фруктов в АТБ я увидел украинские только арбузы, огурцы и капусту, остальное от картошки/лука/морковки и до фруктов персики с яблоками все импортное.
Додано: Сер 24 лип, 2019 23:43
(фейспалм)
Подросло поколение школьников. Наверное и про тетрис ничего не знают...
А в РФ ее не было... потому что там были все богатые? Потому что всем было пофиг? Потому что денег на тетрадки не было?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 25 лип, 2019 00:36
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Думаю по той же причине что и в Украине, до этого был СССР с его политическим строем уравниловкой и соцзащитой.... после развала появилось новое общество с новым социальным/политическим/экономическим устройством, старые методы перестали работать, надо создавать новые методы защиты малоимущих, хорошо что некоторые страны и их политический класс доросли до того что бы признать проблему малоимущих и думают над этими проблемами и озвучивают их и возможные пути решения, а Украина и власть плетутся в этом плане в хвосте и даже не озвучивает и соответственно не решает как будто проблемы нет, а их пропагандосы и боты могут только троллить что бы замылить/заболтать проблему как будто у нас ее нет.....вы отписались на первые два пункта, но почему то не высказались по поводу третьего в котором я предлагал в Украине разработать и ввести систему поддержки малоимущих жителей Украины, если проблему не признавать то и соответственно власть не будет о ней говорить/решать.
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