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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 500501502503>
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:05

  budivelnik написав:
  Михалыч написав:надо создавать новые методы защиты малоимущих,
Чим кращі методи захисту будуть створені-тим швидше буде рости кількість тих хто захоче назвати себе малозабезпеченим..
Тому замість того щоб годувати малозабезпечених рибою (сперичаючись що краще форель чи карась)-краще роздати їм вудочки .... і тоді
а - кількість малозабезпечених природнім шляхом буде зменшуватись
б - замість того щоб вибирати по приколу-малозабезпечені з вудочками будуть займатись вибором місця де треба копати червячків.


Согласен, но у нас к сожалению и удочки не раздают, и малообеспеченных не защищают.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:49

  Михалыч написав:
  budivelnik написав:
  Михалыч написав:надо создавать новые методы защиты малоимущих,
Чим кращі методи захисту будуть створені-тим швидше буде рости кількість тих хто захоче назвати себе малозабезпеченим..
Тому замість того щоб годувати малозабезпечених рибою (сперичаючись що краще форель чи карась)-краще роздати їм вудочки .... і тоді
а - кількість малозабезпечених природнім шляхом буде зменшуватись
б - замість того щоб вибирати по приколу-малозабезпечені з вудочками будуть займатись вибором місця де треба копати червячків.
Согласен, но у нас к сожалению и удочки не раздают, и малообеспеченных не защищают.
Спосіб роздачі вудочок(так само як і якість вудочок)-також питання специфічне.
Чому людина яка пробує створити власний бізнес повинна набиваючи шишки і втрачаючи час-гроші з ризиком нічого не отримати , а хтось повинен очікувати і отримати те саме?
Тому
а - геть допомогу по безробіттю і заміна останньої на суспільно корисні роботи з оплатою по мінімальній зарплаті за кожну годину робіт - відразу мінус 50% безробітних зникне (ті хто втратили посаду директора у фірмі рога і копита-поки не знайдуть таку ж , або нижчу_не будуть так як зараз претендувати на 70% від окладу )
б - всю суму субсидій отриманих сьогодні по комуналці-після смерті власника повине сплатити вигодонабувач (без привязки до того родич він чи ні) - відразу виявиться що субсидій треба не 50 млрд а 10 млрд в рік , та й ті будуть повернуті
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:23

Очередной рост ЗВР
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США
Дата Объем
19.07.2019 520,3
28.12.2018 466,9
13.03.2015 351,7
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
За 6,5 месяцев они уже выросли на 53,4 млрд. - 1/9. А с наименьшего значения в этом десятилетии - на 169,6 млрд - на 48%.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:36

  budivelnik написав:а - геть допомогу по безробіттю і заміна останньої на суспільно корисні роботи з оплатою по мінімальній зарплаті за кожну годину робіт - відразу мінус 50% безробітних зникне (ті хто втратили посаду директора у фірмі рога і копита-поки не знайдуть таку ж , або нижчу_не будуть так як зараз претендувати на 70% від окладу )
б - всю суму субсидій отриманих сьогодні по комуналці-після смерті власника повине сплатити вигодонабувач (без привязки до того родич він чи ні) - відразу виявиться що субсидій треба не 50 млрд а 10 млрд в рік , та й ті будуть повернуті
С т.зрения классического либертарианства Вы правы, но только на практике получите обратный результат. Катастрофу не платежей по ЖКХ и социальный бунт.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:40

Ставлю еще 100 рублей, что пан Соммер не появится на форуме еще 23 минуты.
Впрочем, нет - все 200.Сегодня на падении Газпрома (до 207,88) и росте (до 228,12), купив сразу после открытия торгов 5000 акций и продав их на максимуме, Я МОГУ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:05

  Волгарь написав:Ставлю еще 100 рублей, что пан Соммер не появится на форуме еще 23 минуты.
Впрочем, нет - все 200.Сегодня на падении Газпрома (до 207,88) и росте (до 228,12), купив сразу после открытия торгов 5000 акций и продав их на максимуме, Я МОГУ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ!

Даже не знаю, что сказать - пан Соммер объявился сегодня на форуме РОВНО через 23 минуты, после публикации этого поста.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:10

  Михалыч написав:
  Sommer написав:А в РФ ее не было... потому что там были все богатые? Потому что всем было пофиг? Потому что денег на тетрадки не было?


Думаю по той же причине что и в Украине, до этого был СССР с его политическим строем уравниловкой и соцзащитой.... после развала появилось новое общество с новым социальным/политическим/экономическим устройством, старые методы перестали работать, надо создавать новые методы защиты малоимущих


И смехдержава озаботилась этими вопросами через... почти 30 лет своего существования?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:11

  Волгарь написав:Проиграл 100 рублей - пан Соммер, ОЧЕВИДНО не имея смартфона, появился на форуме в 15-49. Куда отправить деньги?

Если нет оппонента по спору, то переведите в любой детский дом и предоставьте картинку счёта.
27661
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:22

  27661 написав:
  Волгарь написав:Проиграл 100 рублей - пан Соммер, ОЧЕВИДНО не имея смартфона, появился на форуме в 15-49. Куда отправить деньги?

Если нет оппонента по спору, то переведите в любой детский дом и предоставьте картинку счёта.


Это слишком жестоко для "директора". Пусть себе лишнюю чашку "Роллтона" купит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:33

  Волгарь написав:..
Даже не знаю, что сказать - пан Соммер объявился сегодня на форуме РОВНО через 23 минуты, после публикации этого поста.

тут как тут
если предположить, что персонаж живет где-то на западе, где рабочий день начинается в 8-00 АМ, то его местонахождение вангуется то ли как остров Пасхи (что более вероятно :mrgreen: :mrgreen: ), то ли центр Северной Америки, например, Калгари
sequence
 
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