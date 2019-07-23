В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Михалыч написав:надо создавать новые методы защиты малоимущих,
Чим кращі методи захисту будуть створені-тим швидше буде рости кількість тих хто захоче назвати себе малозабезпеченим.. Тому замість того щоб годувати малозабезпечених рибою (сперичаючись що краще форель чи карась)-краще роздати їм вудочки .... і тоді а - кількість малозабезпечених природнім шляхом буде зменшуватись б - замість того щоб вибирати по приколу-малозабезпечені з вудочками будуть займатись вибором місця де треба копати червячків.
Согласен, но у нас к сожалению и удочки не раздают, и малообеспеченных не защищают.
Михалыч написав:надо создавать новые методы защиты малоимущих,
Чим кращі методи захисту будуть створені-тим швидше буде рости кількість тих хто захоче назвати себе малозабезпеченим.. Тому замість того щоб годувати малозабезпечених рибою (сперичаючись що краще форель чи карась)-краще роздати їм вудочки .... і тоді а - кількість малозабезпечених природнім шляхом буде зменшуватись б - замість того щоб вибирати по приколу-малозабезпечені з вудочками будуть займатись вибором місця де треба копати червячків.
Согласен, но у нас к сожалению и удочки не раздают, и малообеспеченных не защищают.
Спосіб роздачі вудочок(так само як і якість вудочок)-також питання специфічне. Чому людина яка пробує створити власний бізнес повинна набиваючи шишки і втрачаючи час-гроші з ризиком нічого не отримати , а хтось повинен очікувати і отримати те саме? Тому а - геть допомогу по безробіттю і заміна останньої на суспільно корисні роботи з оплатою по мінімальній зарплаті за кожну годину робіт - відразу мінус 50% безробітних зникне (ті хто втратили посаду директора у фірмі рога і копита-поки не знайдуть таку ж , або нижчу_не будуть так як зараз претендувати на 70% від окладу ) б - всю суму субсидій отриманих сьогодні по комуналці-після смерті власника повине сплатити вигодонабувач (без привязки до того родич він чи ні) - відразу виявиться що субсидій треба не 50 млрд а 10 млрд в рік , та й ті будуть повернуті
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Очередной рост ЗВР Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 19.07.2019 520,3 28.12.2018 466,9 13.03.2015 351,7 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ За 6,5 месяцев они уже выросли на 53,4 млрд. - 1/9. А с наименьшего значения в этом десятилетии - на 169,6 млрд - на 48%.
budivelnik написав:а - геть допомогу по безробіттю і заміна останньої на суспільно корисні роботи з оплатою по мінімальній зарплаті за кожну годину робіт - відразу мінус 50% безробітних зникне (ті хто втратили посаду директора у фірмі рога і копита-поки не знайдуть таку ж , або нижчу_не будуть так як зараз претендувати на 70% від окладу ) б - всю суму субсидій отриманих сьогодні по комуналці-після смерті власника повине сплатити вигодонабувач (без привязки до того родич він чи ні) - відразу виявиться що субсидій треба не 50 млрд а 10 млрд в рік , та й ті будуть повернуті
С т.зрения классического либертарианства Вы правы, но только на практике получите обратный результат. Катастрофу не платежей по ЖКХ и социальный бунт.
Ставлю еще 100 рублей, что пан Соммер не появится на форуме еще 23 минуты. Впрочем, нет - все 200.Сегодня на падении Газпрома (до 207,88) и росте (до 228,12), купив сразу после открытия торгов 5000 акций и продав их на максимуме, Я МОГУ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ!
Волгарь написав:Ставлю еще 100 рублей, что пан Соммер не появится на форуме еще 23 минуты. Впрочем, нет - все 200.Сегодня на падении Газпрома (до 207,88) и росте (до 228,12), купив сразу после открытия торгов 5000 акций и продав их на максимуме, Я МОГУ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ!
Даже не знаю, что сказать - пан Соммер объявился сегодня на форуме РОВНО через 23 минуты, после публикации этого поста.
Sommer написав:А в РФ ее не было... потому что там были все богатые? Потому что всем было пофиг? Потому что денег на тетрадки не было?
Думаю по той же причине что и в Украине, до этого был СССР с его политическим строем уравниловкой и соцзащитой.... после развала появилось новое общество с новым социальным/политическим/экономическим устройством, старые методы перестали работать, надо создавать новые методы защиты малоимущих
И смехдержава озаботилась этими вопросами через... почти 30 лет своего существования?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Волгарь написав:.. Даже не знаю, что сказать - пан Соммер объявился сегодня на форуме РОВНО через 23 минуты, после публикации этого поста.
тут как тут если предположить, что персонаж живет где-то на западе, где рабочий день начинается в 8-00 АМ, то его местонахождение вангуется то ли как остров Пасхи (что более вероятно ), то ли центр Северной Америки, например, Калгари