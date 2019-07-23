В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Очередной рост ЗВР Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 19.07.2019 520,3 28.12.2018 466,9 13.03.2015 351,7 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ За 6,5 месяцев они уже выросли на 53,4 млрд. - 1/9. А с наименьшего значения в этом десятилетии - на 169,6 млрд - на 48%.
Так безудержный рост резервов, когда импортируешь длинный перечень товарной номенклатуры - это плохо, а не хорошо! Сколько уже раз повторять.
Нужно инвестировать в инфраструктуру и производство, а не складывать в виде ценных бумаг и металлов! Чем гордишься то?
В случае резкого падения цен на коммоды в мире, никакие резервы не покроют длительно критический импорт - снова столкнетесь с инфляцией и падением экономики, имея полный (помимо мозгов, вероятно ) инструментарий этого избежать!
Волгарь написав:Очередной рост ЗВР Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 19.07.2019 520,3 28.12.2018 466,9 13.03.2015 351,7 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ За 6,5 месяцев они уже выросли на 53,4 млрд. - 1/9. А с наименьшего значения в этом десятилетии - на 169,6 млрд - на 48%.
Так безудержный рост резервов, когда импортируешь длинный перечень товарной номенклатуры - это плохо, а не хорошо! Сколько уже раз повторять.
Нужно инвестировать в инфраструктуру и производство, а не складывать в виде ценных бумаг и металлов! Чем гордишься то?
В случае резкого падения цен на коммоды в мире, никакие резервы не покроют длительно критический импорт - снова столкнетесь с инфляцией и падением экономики, имея полный (помимо мозгов, вероятно ) инструментарий этого избежать!
у них рост резервов связан с бюджетным правилом и ростом цен на золото (переоценка), которого у них овердофига скопилось последние годы. критического импорта у них мало - айфоны разве что. По товарам, которыми я занимаюсь у них почти закрытый цикл производства, в отличии от Украины