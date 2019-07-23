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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:37

  Волгарь написав:Очередной рост ЗВР
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США
Дата Объем
19.07.2019 520,3
28.12.2018 466,9
13.03.2015 351,7
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
За 6,5 месяцев они уже выросли на 53,4 млрд. - 1/9. А с наименьшего значения в этом десятилетии - на 169,6 млрд - на 48%.


Так безудержный рост резервов, когда импортируешь длинный перечень товарной номенклатуры - это плохо, а не хорошо! Сколько уже раз повторять.

Нужно инвестировать в инфраструктуру и производство, а не складывать в виде ценных бумаг и металлов! Чем гордишься то?

В случае резкого падения цен на коммоды в мире, никакие резервы не покроют длительно критический импорт - снова столкнетесь с инфляцией и падением экономики, имея полный (помимо мозгов, вероятно :mrgreen: ) инструментарий этого избежать!
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:44

  zРадио написав:
  Волгарь написав:Очередной рост ЗВР
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США
Дата Объем
19.07.2019 520,3
28.12.2018 466,9
13.03.2015 351,7
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
За 6,5 месяцев они уже выросли на 53,4 млрд. - 1/9. А с наименьшего значения в этом десятилетии - на 169,6 млрд - на 48%.


Так безудержный рост резервов, когда импортируешь длинный перечень товарной номенклатуры - это плохо, а не хорошо! Сколько уже раз повторять.

Нужно инвестировать в инфраструктуру и производство, а не складывать в виде ценных бумаг и металлов! Чем гордишься то?

В случае резкого падения цен на коммоды в мире, никакие резервы не покроют длительно критический импорт - снова столкнетесь с инфляцией и падением экономики, имея полный (помимо мозгов, вероятно :mrgreen: ) инструментарий этого избежать!

у них рост резервов связан с бюджетным правилом и ростом цен на золото (переоценка), которого у них овердофига скопилось последние годы.
критического импорта у них мало - айфоны разве что. По товарам, которыми я занимаюсь у них почти закрытый цикл производства, в отличии от Украины
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