В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Что Вы, конечно не Вам, а Вашему оппоненту, пану Радисту. Он у меня в игноре за хамство (очередное подтверждение - Ваши цитаты из него), просто забыл в его цитате выделить жирным тираду, на которую ответил.
Лжешь! Я тебе поначалу не хамил - тебя забанили за какой-то комментарий с дискуссии со мной. Забанили, кстати, за дело, но это было решение модератора, не мое.
А как мне к тебе, распускателю киселевских сказочек, обращаться, я сам решу - ты здесь в гостях, всегда помни это!