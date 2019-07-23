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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:51

  27661 написав:
  Sommer написав:
  Волгарь написав:Насчет слабой платежеспособности населения. Смотря как на это смотреть.


Как смотреть, как смотреть - по статистике.

75% россиян не хватает денег до зарплаты.
https://ria.ru/20190725/1556855862.html


Это скорее о финансовой дисциплине, чем о бедности.


Перл недели, однозначно! Какой там у вас новояз еще придумали? "Не взрыв газа, а хлопок"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:29

  Волгарь написав:Что Вы, конечно не Вам, а Вашему оппоненту, пану Радисту. Он у меня в игноре за хамство (очередное подтверждение - Ваши цитаты из него), просто забыл в его цитате выделить жирным тираду, на которую ответил.


Лжешь! Я тебе поначалу не хамил - тебя забанили за какой-то комментарий с дискуссии со мной. Забанили, кстати, за дело, но это было решение модератора, не мое.

А как мне к тебе, распускателю киселевских сказочек, обращаться, я сам решу - ты здесь в гостях, всегда помни это!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 12:07

  Sommer написав:Перл недели, однозначно! Какой там у вас новояз еще придумали? "Не взрыв газа, а хлопок"? :mrgreen:

Ты статью читал? Посмотри на суммы, которые людям не хватает.
Намекаю -- бомжам не хватает на бутылку, а богачам на самолёт.
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