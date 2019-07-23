В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Что Вы, конечно не Вам, а Вашему оппоненту, пану Радисту. Он у меня в игноре за хамство (очередное подтверждение - Ваши цитаты из него), просто забыл в его цитате выделить жирным тираду, на которую ответил.
Лжешь! Я тебе поначалу не хамил - тебя забанили за какой-то комментарий с дискуссии со мной. Забанили, кстати, за дело, но это было решение модератора, не мое.
А как мне к тебе, распускателю киселевских сказочек, обращаться, я сам решу - ты здесь в гостях, всегда помни это!
Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.
1 июля 2019 года был открыт для постоянной эксплуатации участок Томмот — Нижний Бестях[1], и таким образом, вся дорога была открыта для грузового и пассажирского сообщения.
Пассажирское сообщение на линии с 28 июля 2019 года осуществляется до станции Нижний Бестях, расположенной на правом берегу реки Лены, на противоположной стороне от города Якутска. Далее, от станции до речного порта на правом берегу, организован подвоз автобусом, и через реку Лену в Якутск — паромом. На станции Нижний Бестях построен большой логистический комплекс для перевалки грузов в речной порт Якутск-Правобережный.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8C Так без излишней помпы (приходу поезда на берег Лены 1-ый канал ТВ посвятил 20-ти секундный сюжет) огромная территория (3 млн. км2) с неисчерпаемыми запасами полезных ископаемых получила круглогодичную связь с ж/д сетью страны. А в это время в Киеве который год ОБСУЖДАЮТ РЕКОНСТРУКЦИЮ Шулявского путепровода....