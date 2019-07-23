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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:51

  27661 написав:
  Sommer написав:
  Волгарь написав:Насчет слабой платежеспособности населения. Смотря как на это смотреть.


Как смотреть, как смотреть - по статистике.

75% россиян не хватает денег до зарплаты.
https://ria.ru/20190725/1556855862.html


Это скорее о финансовой дисциплине, чем о бедности.


Перл недели, однозначно! Какой там у вас новояз еще придумали? "Не взрыв газа, а хлопок"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:29

  Волгарь написав:Что Вы, конечно не Вам, а Вашему оппоненту, пану Радисту. Он у меня в игноре за хамство (очередное подтверждение - Ваши цитаты из него), просто забыл в его цитате выделить жирным тираду, на которую ответил.


Лжешь! Я тебе поначалу не хамил - тебя забанили за какой-то комментарий с дискуссии со мной. Забанили, кстати, за дело, но это было решение модератора, не мое.

А как мне к тебе, распускателю киселевских сказочек, обращаться, я сам решу - ты здесь в гостях, всегда помни это!
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 12:07

  Sommer написав:Перл недели, однозначно! Какой там у вас новояз еще придумали? "Не взрыв газа, а хлопок"? :mrgreen:

Ты статью читал? Посмотри на суммы, которые людям не хватает.
Намекаю -- бомжам не хватает на бутылку, а богачам на самолёт.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:45

Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.

1 июля 2019 года был открыт для постоянной эксплуатации участок Томмот — Нижний Бестях[1], и таким образом, вся дорога была открыта для грузового и пассажирского сообщения.

Пассажирское сообщение на линии с 28 июля 2019 года осуществляется до станции Нижний Бестях, расположенной на правом берегу реки Лены, на противоположной стороне от города Якутска. Далее, от станции до речного порта на правом берегу, организован подвоз автобусом, и через реку Лену в Якутск — паромом. На станции Нижний Бестях построен большой логистический комплекс для перевалки грузов в речной порт Якутск-Правобережный.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8C
Так без излишней помпы (приходу поезда на берег Лены 1-ый канал ТВ посвятил 20-ти секундный сюжет) огромная территория (3 млн. км2) с неисчерпаемыми запасами полезных ископаемых получила круглогодичную связь с ж/д сетью страны.
А в это время в Киеве который год ОБСУЖДАЮТ РЕКОНСТРУКЦИЮ Шулявского путепровода....
Волгарь
 
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