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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:51

  27661 написав:
  Sommer написав:
  Волгарь написав:Насчет слабой платежеспособности населения. Смотря как на это смотреть.


Как смотреть, как смотреть - по статистике.

75% россиян не хватает денег до зарплаты.
https://ria.ru/20190725/1556855862.html


Это скорее о финансовой дисциплине, чем о бедности.


Перл недели, однозначно! Какой там у вас новояз еще придумали? "Не взрыв газа, а хлопок"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:29

  Волгарь написав:Что Вы, конечно не Вам, а Вашему оппоненту, пану Радисту. Он у меня в игноре за хамство (очередное подтверждение - Ваши цитаты из него), просто забыл в его цитате выделить жирным тираду, на которую ответил.


Лжешь! Я тебе поначалу не хамил - тебя забанили за какой-то комментарий с дискуссии со мной. Забанили, кстати, за дело, но это было решение модератора, не мое.

А как мне к тебе, распускателю киселевских сказочек, обращаться, я сам решу - ты здесь в гостях, всегда помни это!
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 12:07

  Sommer написав:Перл недели, однозначно! Какой там у вас новояз еще придумали? "Не взрыв газа, а хлопок"? :mrgreen:

Ты статью читал? Посмотри на суммы, которые людям не хватает.
Намекаю -- бомжам не хватает на бутылку, а богачам на самолёт.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:45

Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.

1 июля 2019 года был открыт для постоянной эксплуатации участок Томмот — Нижний Бестях[1], и таким образом, вся дорога была открыта для грузового и пассажирского сообщения.

Пассажирское сообщение на линии с 28 июля 2019 года осуществляется до станции Нижний Бестях, расположенной на правом берегу реки Лены, на противоположной стороне от города Якутска. Далее, от станции до речного порта на правом берегу, организован подвоз автобусом, и через реку Лену в Якутск — паромом. На станции Нижний Бестях построен большой логистический комплекс для перевалки грузов в речной порт Якутск-Правобережный.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8C
Так без излишней помпы (приходу поезда на берег Лены 1-ый канал ТВ посвятил 20-ти секундный сюжет) огромная территория (3 млн. км2) с неисчерпаемыми запасами полезных ископаемых получила круглогодичную связь с ж/д сетью страны.
А в это время в Киеве который год ОБСУЖДАЮТ РЕКОНСТРУКЦИЮ Шулявского путепровода....
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:05

  Волгарь написав:Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.


А пожары почему там не тушите?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:15

  shapo написав:
  Волгарь написав:Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.


А пожары почему там не тушите?

Пожары, вроде в Красноярском крае. Это далековато от Якутска.
Тушат, но не справляются - одновременно горит 1000 км 2 тайги. Много, конечно, но по сравнению с площадью тайги, измеряемой миллионами кв км, это даже не доли процента. Если мне не изменяет память, в РФ леса занимают более 750 мл. га - по 5 на человека.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:16

  shapo написав:
  Волгарь написав:Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.


А пожары почему там не тушите?

а там с источниками воды туго, а площади пожаров чокнутые. Да и людей нету, как ни странно :) и дорог нет. Одно горит, в другом месте наводнением смывает. Цивилизация, да - АУЕ ихнее все. Шпалы положили на 3 млн кв км в 21 веке. Без шума и пыли, да, стыдно.
Мне так смешно становится, когда пишут про неведомых китайцев, которым все это надо.
Я в Забайкальком крае лет 5 прожил когда-то давно - не впечатлило, не-е-е.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:52

  sequence написав:
  shapo написав:
  Волгарь написав:Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.


А пожары почему там не тушите?

а там с источниками воды туго, а площади пожаров чокнутые. Да и людей нету, как ни странно :) и дорог нет. Одно горит, в другом месте наводнением смывает. Цивилизация, да - АУЕ ихнее все. Шпалы положили на 3 млн кв км в 21 веке. Без шума и пыли, да, стыдно.
Мне так смешно становится, когда пишут про неведомых китайцев, которым все это надо.
Я в Забайкальком крае лет 5 прожил когда-то давно - не впечатлило, не-е-е.

Извините, не понял. Якутию с остальной Россией все эти годы связывал ЗИМНИК. Зимой, а в остальное время - Лена. Для массовой транспортировки грузов - дорого/неудобно и не всегда возможно. Ж/д (даже одноколейка, даже без моста через Лену, который начнут строить сразу после Крымского) это хотя бы 20 пар грузовых поездов - 50 тыс. т в сутки при необходимости (можно заместить 5 тыс. КАМАЗОВ). И все это построено в жутких условиях - летом до + 35-ти, зимой до минус 60-ти. Точно не Херсонщина.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:58

  Волгарь написав:.. в жутких условиях - летом до + 35-ти, зимой до минус 60-ти. Точно не Херсонщина.

вы там жили? там эти температуры переносятся нормально, уж точно лучше, чем сейчас в Киеве, где вышел покурить и вернулся, бо жахливо.
Влажность меньше, жара и холод переносятся легче. Но ве-е-е-етер, это да
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