В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Что Вы, конечно не Вам, а Вашему оппоненту, пану Радисту. Он у меня в игноре за хамство (очередное подтверждение - Ваши цитаты из него), просто забыл в его цитате выделить жирным тираду, на которую ответил.
Лжешь! Я тебе поначалу не хамил - тебя забанили за какой-то комментарий с дискуссии со мной. Забанили, кстати, за дело, но это было решение модератора, не мое.
А как мне к тебе, распускателю киселевских сказочек, обращаться, я сам решу - ты здесь в гостях, всегда помни это!
Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.
1 июля 2019 года был открыт для постоянной эксплуатации участок Томмот — Нижний Бестях[1], и таким образом, вся дорога была открыта для грузового и пассажирского сообщения.
Пассажирское сообщение на линии с 28 июля 2019 года осуществляется до станции Нижний Бестях, расположенной на правом берегу реки Лены, на противоположной стороне от города Якутска. Далее, от станции до речного порта на правом берегу, организован подвоз автобусом, и через реку Лену в Якутск — паромом. На станции Нижний Бестях построен большой логистический комплекс для перевалки грузов в речной порт Якутск-Правобережный.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8C Так без излишней помпы (приходу поезда на берег Лены 1-ый канал ТВ посвятил 20-ти секундный сюжет) огромная территория (3 млн. км2) с неисчерпаемыми запасами полезных ископаемых получила круглогодичную связь с ж/д сетью страны. А в это время в Киеве который год ОБСУЖДАЮТ РЕКОНСТРУКЦИЮ Шулявского путепровода....
Волгарь написав:Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.
А пожары почему там не тушите?
Пожары, вроде в Красноярском крае. Это далековато от Якутска. Тушат, но не справляются - одновременно горит 1000 км 2 тайги. Много, конечно, но по сравнению с площадью тайги, измеряемой миллионами кв км, это даже не доли процента. Если мне не изменяет память, в РФ леса занимают более 750 мл. га - по 5 на человека.
Волгарь написав:Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.
А пожары почему там не тушите?
а там с источниками воды туго, а площади пожаров чокнутые. Да и людей нету, как ни странно и дорог нет. Одно горит, в другом месте наводнением смывает. Цивилизация, да - АУЕ ихнее все. Шпалы положили на 3 млн кв км в 21 веке. Без шума и пыли, да, стыдно. Мне так смешно становится, когда пишут про неведомых китайцев, которым все это надо. Я в Забайкальком крае лет 5 прожил когда-то давно - не впечатлило, не-е-е.
Волгарь написав:Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.
А пожары почему там не тушите?
а там с источниками воды туго, а площади пожаров чокнутые. Да и людей нету, как ни странно и дорог нет. Одно горит, в другом месте наводнением смывает. Цивилизация, да - АУЕ ихнее все. Шпалы положили на 3 млн кв км в 21 веке. Без шума и пыли, да, стыдно. Мне так смешно становится, когда пишут про неведомых китайцев, которым все это надо. Я в Забайкальком крае лет 5 прожил когда-то давно - не впечатлило, не-е-е.
Извините, не понял. Якутию с остальной Россией все эти годы связывал ЗИМНИК. Зимой, а в остальное время - Лена. Для массовой транспортировки грузов - дорого/неудобно и не всегда возможно. Ж/д (даже одноколейка, даже без моста через Лену, который начнут строить сразу после Крымского) это хотя бы 20 пар грузовых поездов - 50 тыс. т в сутки при необходимости (можно заместить 5 тыс. КАМАЗОВ). И все это построено в жутких условиях - летом до + 35-ти, зимой до минус 60-ти. Точно не Херсонщина.
Волгарь написав:.. в жутких условиях - летом до + 35-ти, зимой до минус 60-ти. Точно не Херсонщина.
вы там жили? там эти температуры переносятся нормально, уж точно лучше, чем сейчас в Киеве, где вышел покурить и вернулся, бо жахливо. Влажность меньше, жара и холод переносятся легче. Но ве-е-е-етер, это да
Волгарь написав:.. в жутких условиях - летом до + 35-ти, зимой до минус 60-ти. Точно не Херсонщина.
вы там жили? там эти температуры переносятся нормально, уж точно лучше, чем сейчас в Киеве, где вышел покурить и вернулся, бо жахливо. Влажность меньше, жара и холод переносятся легче. Но ве-е-е-етер, это да
Не жил. Но знал ребят, которые были в Золотинке в стройотрядах. Как раз по трассе. А строить там трудно не только из-за температур - ведь ВСЕ приходится завозить по зимнику (в лучшем случае). А многое - авиатранспортом. ДОРОГА - ЭТО ЖИЗНЬ. И этим сказано все. И теперь она есть. И открывает путь к огромным залежам полезных ископаемых, освоение которых раньше в принципе было невозможно. Простой пример
В Якутии установлен исторический максимум по добыче угля По предварительным данным, в республике добыли 17 млн 850 тысяч тонн угля, что уже стало рекордным показателем в истории промышленности Якутии. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе командировки в Нерюнгринский район 28 января, передает ЯСИА.
В отношении «Эльгауголь» руководитель региона отметил, что компания уже достигла объема добычи почти в 5 млн тонн, а ее дальнейшему развитию препятствует максимальная загрузка железной дороги. После того, как эта проблема будет решена, рядом с участком добычи появится населенный пункт. К сведению, добыча угля на Эльгинское месторождении началась в 2011 году. В следующем году «Мечел» построил 321 км железнодорожных путей, которые соединили месторождение с БАМом.