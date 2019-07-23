В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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куда вам столько нужно - бурого угля, что вы громко назвали бесполезным ископаемым? Его и так там профицит был - в Забайкалье, будучи несознательным ребенком я лазил по тем копям царя Соломона. У вас и в Кузбассе избыток, а там есть люди, инфраструктура и экспорт. Редкоземельными металлами не хотите заниматься - а это куда перспективней. Как и в целом электроникой, как дальней производной редкоземельщины. Так далеко не уйдете
куда вам столько нужно - бурого угля, что вы громко назвали бесполезным ископаемым? Его и так там профицит был - в Забайкалье, будучи несознательным ребенком я лазил по тем копям царя Соломона. У вас и в Кузбассе избыток, а там есть люди, инфраструктура и экспорт. Редкоземельными металлами не хотите заниматься - а это куда перспективней. Как и в целом электроникой, как дальней производной редкоземельщины. Так далеко не уйдете
Нерюнгринское угольное месторождение — одно из крупнейших в России месторождений коксующегося угля. Расположено в Алдано-Чульманском угленосном районе Южно-Якутского угольного бассейна на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D0%B5 Как раз по построенной ж/д он и вывозится. Как видите, экономикой РФ, не смотря на утверждения пана Радиста, управляют совсем не дураки. Да и Вам, откровенно говоря, уж простите, перед тем как выносить суждения, неплохо было бы ну хоть немного узнать о предмете, о котором пишите. А угля (420 млн. т в год) РФ сейчас добывает больше, чем РСФСР, и весь он находит неплохой сбыт. Кстати
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого. В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.
Волгарь написав:..Экспорт России важнейших товаров .. УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ..
так чего тогда обижаться на обвинения, что экономика по факту слабая и зависит от цен на коммоды?? сегодня выручили 7 ярдов, завтра, по-классике будут давать в морду - бастующий народ, без зарплат. Запретят за баксы продавать (а Китай, например, не особо горит в нацвалютах торговать), перейдете на клиринг? Да-да. Далеко вы ушли от Украины? - основная статья экпорта сырье! Просто его у вас физически больше и оно дает поддержку остальной экономике, в которую заливаются чудовищные субсидии на все подряд.. А люди? Люди всюду похожи - и тащат все, что плохо лежит