Додано: Пон 29 лип, 2019 15:01

sequence написав: Волгарь написав: ..к огромным залежам полезных ископаемых, .. максимум по добыче угля.. ..к огромным залежам полезных ископаемых, .. максимум по добыче угля..

куда вам столько нужно - бурого угля, что вы громко назвали бесполезным ископаемым? Его и так там профицит был - в Забайкалье, будучи несознательным ребенком я лазил по тем копям царя Соломона.

У вас и в Кузбассе избыток, а там есть люди, инфраструктура и экспорт.

Редкоземельными металлами не хотите заниматься - а это куда перспективней. Как и в целом электроникой, как дальней производной редкоземельщины. Так далеко не уйдете - бурого угля, что вы громко назвали бесполезным ископаемым? Его и так там профицит был - в Забайкалье, будучи несознательным ребенком я лазил по тем копям царя Соломона.У вас и в Кузбассе избыток, а там есть люди, инфраструктура и экспорт.Редкоземельными металлами не хотите заниматься - а это куда перспективней. Как и в целом электроникой, как дальней производной редкоземельщины. Так далеко не уйдете

Экспорт России важнейших товаров

за январь - май 2019 год

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ тыс. т 84 992.8

млн. долл. США 7 195

Нерюнгринское угольное месторождение — одно из крупнейших в России месторождений коксующегося угля . Расположено в Алдано-Чульманском угленосном районе Южно-Якутского угольного бассейна на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.

В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.

За год это будет 200+ млн. т. и 17 млрд. долларов - НЕПЛОХОЙ БИЗНЕС.Как раз по построенной ж/д он и вывозится. Как видите, экономикой РФ, не смотря на утверждения пана Радиста, управляют совсем не дураки. Да и Вам, откровенно говоря, уж простите, перед тем как выносить суждения, неплохо было бы ну хоть немного узнать о предмете, о котором пишите. А угля (420 млн. т в год) РФ сейчас добывает больше, чем РСФСР, и весь он находит неплохой сбыт.КстатиСовсем немало против 190-та F-22, разбросанных по всему миру.