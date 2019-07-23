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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:47

  Волгарь написав:..к огромным залежам полезных ископаемых, .. максимум по добыче угля..

куда вам столько нужно - бурого угля, что вы громко назвали бесполезным ископаемым? Его и так там профицит был - в Забайкалье, будучи несознательным ребенком я лазил по тем копям царя Соломона.
У вас и в Кузбассе избыток, а там есть люди, инфраструктура и экспорт.
Редкоземельными металлами не хотите заниматься - а это куда перспективней. Как и в целом электроникой, как дальней производной редкоземельщины. Так далеко не уйдете
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:01

  sequence написав:
  Волгарь написав:..к огромным залежам полезных ископаемых, .. максимум по добыче угля..

куда вам столько нужно - бурого угля, что вы громко назвали бесполезным ископаемым? Его и так там профицит был - в Забайкалье, будучи несознательным ребенком я лазил по тем копям царя Соломона.
У вас и в Кузбассе избыток, а там есть люди, инфраструктура и экспорт.
Редкоземельными металлами не хотите заниматься - а это куда перспективней. Как и в целом электроникой, как дальней производной редкоземельщины. Так далеко не уйдете

Экспорт России важнейших товаров
за январь - май 2019 год
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ тыс. т 84 992.8
млн. долл. США 7 195
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1978
За год это будет 200+ млн. т. и 17 млрд. долларов - НЕПЛОХОЙ БИЗНЕС.
Нерюнгринское угольное месторождение — одно из крупнейших в России месторождений коксующегося угля. Расположено в Алдано-Чульманском угленосном районе Южно-Якутского угольного бассейна на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D0%B5
Как раз по построенной ж/д он и вывозится. Как видите, экономикой РФ, не смотря на утверждения пана Радиста, управляют совсем не дураки. Да и Вам, откровенно говоря, уж простите, перед тем как выносить суждения, неплохо было бы ну хоть немного узнать о предмете, о котором пишите. А угля (420 млн. т в год) РФ сейчас добывает больше, чем РСФСР, и весь он находит неплохой сбыт.
Кстати
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.

https://ria.ru/20190729/1556969169.html ... um=desktop
Совсем немало против 190-та F-22, разбросанных по всему миру.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:22

  Волгарь написав:..Экспорт России важнейших товаров
..
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ..

так чего тогда обижаться на обвинения, что экономика по факту слабая и зависит от цен на коммоды??
сегодня выручили 7 ярдов, завтра, по-классике будут давать в морду - бастующий народ, без зарплат. Запретят за баксы продавать (а Китай, например, не особо горит в нацвалютах торговать), перейдете на клиринг? Да-да.
Далеко вы ушли от Украины? - основная статья экпорта сырье! Просто его у вас физически больше и оно дает поддержку остальной экономике, в которую заливаются чудовищные субсидии на все подряд..
А люди? Люди всюду похожи - и тащат все, что плохо лежит
sequence
 
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