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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:47

  Волгарь написав:..к огромным залежам полезных ископаемых, .. максимум по добыче угля..

куда вам столько нужно - бурого угля, что вы громко назвали бесполезным ископаемым? Его и так там профицит был - в Забайкалье, будучи несознательным ребенком я лазил по тем копям царя Соломона.
У вас и в Кузбассе избыток, а там есть люди, инфраструктура и экспорт.
Редкоземельными металлами не хотите заниматься - а это куда перспективней. Как и в целом электроникой, как дальней производной редкоземельщины. Так далеко не уйдете
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:01

  sequence написав:
  Волгарь написав:..к огромным залежам полезных ископаемых, .. максимум по добыче угля..

куда вам столько нужно - бурого угля, что вы громко назвали бесполезным ископаемым? Его и так там профицит был - в Забайкалье, будучи несознательным ребенком я лазил по тем копям царя Соломона.
У вас и в Кузбассе избыток, а там есть люди, инфраструктура и экспорт.
Редкоземельными металлами не хотите заниматься - а это куда перспективней. Как и в целом электроникой, как дальней производной редкоземельщины. Так далеко не уйдете

Экспорт России важнейших товаров
за январь - май 2019 год
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ тыс. т 84 992.8
млн. долл. США 7 195
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1978
За год это будет 200+ млн. т. и 17 млрд. долларов - НЕПЛОХОЙ БИЗНЕС.
Нерюнгринское угольное месторождение — одно из крупнейших в России месторождений коксующегося угля. Расположено в Алдано-Чульманском угленосном районе Южно-Якутского угольного бассейна на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D0%B5
Как раз по построенной ж/д он и вывозится. Как видите, экономикой РФ, не смотря на утверждения пана Радиста, управляют совсем не дураки. Да и Вам, откровенно говоря, уж простите, перед тем как выносить суждения, неплохо было бы ну хоть немного узнать о предмете, о котором пишите. А угля (420 млн. т в год) РФ сейчас добывает больше, чем РСФСР, и весь он находит неплохой сбыт.
Кстати
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.

https://ria.ru/20190729/1556969169.html ... um=desktop
Совсем немало против 190-та F-22, разбросанных по всему миру.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:22

  Волгарь написав:..Экспорт России важнейших товаров
..
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ..

так чего тогда обижаться на обвинения, что экономика по факту слабая и зависит от цен на коммоды??
сегодня выручили 7 ярдов, завтра, по-классике будут давать в морду - бастующий народ, без зарплат. Запретят за баксы продавать (а Китай, например, не особо горит в нацвалютах торговать), перейдете на клиринг? Да-да.
Далеко вы ушли от Украины? - основная статья экпорта сырье! Просто его у вас физически больше и оно дает поддержку остальной экономике, в которую заливаются чудовищные субсидии на все подряд..
А люди? Люди всюду похожи - и тащат все, что плохо лежит
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:07

  sequence написав:
  Волгарь написав:..Экспорт России
важнейших товаров
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ..
так чего тогда обижаться на обвинения, что экономика по факту слабая и зависит от цен на коммоды??

Зависит, но опять-таки очень советую посмотреть на цифры
Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики
Ваповой внутренний продукт в рыночных ценах ( в текущих ценах, млрд. руб.)
I квартал 2019 24 487.1
Добыча полезных ископаемых 3 047.3
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... accounts/#
Т.е. ВСЯ добывающая промышленность дает примерно 1/8 ВВП Страны

сегодня выручили 7 ярдов, завтра, по-классике будут давать в морду - бастующий народ, без зарплат. Запретят за баксы продавать (а Китай, например, не особо горит в нацвалютах торговать), перейдете на клиринг? Да-да.

Да-да - при экспорте в 400+ млрд. в год, 17 млрд. от продажи угля - 4%.
А знаменитая фраза ПРО МОРДУ и РУБЛЬ относится к 1878-му году - тогда после русско-турецкой войны за бумажный рубль вместо 3,3 немецких марок на европейских биржах стали давать всего 2. Ниччо, уже через 18 лет (и на протяжении следующих 18-ти) в Париже за бумажный рубль давали 2,67 франка, в Берлине -2,2 марки, в Лондоне за фунт брали 9,3 рубля, а в Нью-Йорке за доллар -1,94. При этом, Российская империя, обладая золотым запасом в 1700 млн. рублей, более чем 100% покрывала 1,5 млрд. бумажных кредитных билетов, с которыми вместе обращались 500 млн. рублей золотых и 100 млн. серебряных монет.
Далеко вы ушли от Украины? - основная статья экпорта сырье! Просто его у вас физически больше и оно дает поддержку остальной экономике, в которую заливаются чудовищные субсидии на все подряд..

По моим ощущениям и фактам (отсутствию фондового рынка/рынка земли/среднедушевому уровню потребления/среднедушевому накоплению в БС страны/уровню смертности/темпам депопуляции/политической ситуации/размеру ЗВР/внешнему долгу/темпам инфляции/отношению госдолга к ВВП/отношению общего внешнего долга к ЗВР) - ЛЕТ НА 15 МИНИМУМ! Если совсем просто - РФ субъект международного права, а Украина - ОБЪЕКТ. Кстати, и рубль сейчас уже прилично обеспечен золотом - наличные на 63 копейки, наличные +безнал - на 50. Не как 105 лет назад, но это - САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ ПОКАЗАТЕЛЬ. Как и госдолг-нетто - около 1% от ВВП.
А люди? Люди всюду похожи - и тащат все, что плохо лежит

Увы, Вы и тут неправы. Россия, в отличии от Украины - УЖЕ НЕ КЛЕПТОКРАТИЯ.
Ей правят коррупционеры, но это две большие разницы. И круг неприкасаемых за воровство теперь ограничен члена Политбюро -2 - Совбеза. А люди - многое меняется. 50 млн. легковушек ночуют около домов (а не на платных стоянках), и никто их не курочит, Почти исчезли решетки на окнах, вдвое сократилось потребление водки, вчетверо количество убийств, вдвое - общая преступность. почти втрое - смертность от внешних причин, линейно зависящая от алкоголизации общества.
Возможно, в 90-х годах 18-го века, Карамзин, ответивший в Париже на вопрос, ЧТО ДЕЛАЕТ РУССКИЙ МУЖИК - ВОРУЕТ, в ОБЩЕМ не сильно ошибался, но сейчас уже не это составляет основу бытия.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:22

[quote="4715683:Волгарь"] так что там насчет клиринга? с Китаем :) точно знаю, что после введения санкций некоторые контракты по комплектации вашей же военки накрылись медным тазом - не нужно китайцам столько золота в микрочипах! :mrgreen: :mrgreen:
а по воровству машин у вас все в порядке? точно? в Дагестане разборки закрыли? когда?
не прикалывайтесь, воруют у вас точно больше (как вы там пишете, "по-ощущениям" :) )
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:12

Скоростное пассажирское глиссирующее судно проекта А145, построенное в Керчи на судостроительном заводе «Залив».Технические характеристики:
Водоизмещение: 83 т
Главные размерения: длина — 35 м, ширина — 6.8 м, осадка — 0.95/0.7 м.
Максимальная скорость хода: 40 узлов
Дальность плавания: 200 миль
Экипаж: 6 человек
Пассажировместимость: 150 человек.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:11

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Пассажировместимость: 150 человек.


Какое достижение! Южная Корея с Китаем плачут горючими слезами и собираются банкротиться, как же - целое судно на 150(сто пятьдесят!) человек сделали.

Достижение, да.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:25

  Sommer написав:
  ceba написав:Пассажировместимость: 150 человек.


Какое достижение! Южная Корея с Китаем плачут горючими слезами и собираются банкротиться, как же - целое судно на 150(сто пятьдесят!) человек сделали.

Достижение, да.
Для Керчи и Крыма это достижение,ведь мы под санкциями. Это с вами украинцами весь мир,вы смеетесь, золотом полна ваша сума и вы можете позволить себе купить любое судно или корабль какой только захотите хоть у китайцев,хоть у корейцев или американцы вам подарят за здоров живешь.
ceba
 
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