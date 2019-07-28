Волгарь написав:

важнейших товаров

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ..

так чего тогда обижаться на обвинения, что экономика по факту слабая и зависит от цен на коммоды??

Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики

Ваповой внутренний продукт в рыночных ценах ( в текущих ценах, млрд. руб.)

I квартал 2019 24 487.1

Добыча полезных ископаемых 3 047.3

сегодня выручили 7 ярдов, завтра, по-классике будут давать в морду - бастующий народ, без зарплат. Запретят за баксы продавать (а Китай, например, не особо горит в нацвалютах торговать), перейдете на клиринг? Да-да.

Далеко вы ушли от Украины? - основная статья экпорта сырье! Просто его у вас физически больше и оно дает поддержку остальной экономике, в которую заливаются чудовищные субсидии на все подряд..

А люди? Люди всюду похожи - и тащат все, что плохо лежит

..Экспорт РоссииЗависит, но опять-таки очень советую посмотреть на цифрыТ.е. ВСЯ добывающая промышленность дает примерно 1/8 ВВП СтраныДа-да - при экспорте в 400+ млрд. в год, 17 млрд. от продажи угля - 4%.А знаменитая фраза ПРО МОРДУ и РУБЛЬ относится к 1878-му году - тогда после русско-турецкой войны за бумажный рубль вместо 3,3 немецких марок на европейских биржах стали давать всего 2. Ниччо, уже через 18 лет (и на протяжении следующих 18-ти) в Париже за бумажный рубль давали 2,67 франка, в Берлине -2,2 марки, в Лондоне за фунт брали 9,3 рубля, а в Нью-Йорке за доллар -1,94. При этом, Российская империя, обладая золотым запасом в 1700 млн. рублей, более чем 100% покрывала 1,5 млрд. бумажных кредитных билетов, с которыми вместе обращались 500 млн. рублей золотых и 100 млн. серебряных монет.По моим ощущениям и фактам (отсутствию фондового рынка/рынка земли/среднедушевому уровню потребления/среднедушевому накоплению в БС страны/уровню смертности/темпам депопуляции/политической ситуации/размеру ЗВР/внешнему долгу/темпам инфляции/отношению госдолга к ВВП/отношению общего внешнего долга к ЗВР) - ЛЕТ НА 15 МИНИМУМ! Если совсем просто - РФ субъект международного права, а Украина - ОБЪЕКТ. Кстати, и рубль сейчас уже прилично обеспечен золотом - наличные на 63 копейки, наличные +безнал - на 50. Не как 105 лет назад, но это - САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ ПОКАЗАТЕЛЬ. Как и госдолг-нетто - около 1% от ВВП.