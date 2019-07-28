В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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куда вам столько нужно - бурого угля, что вы громко назвали бесполезным ископаемым? Его и так там профицит был - в Забайкалье, будучи несознательным ребенком я лазил по тем копям царя Соломона. У вас и в Кузбассе избыток, а там есть люди, инфраструктура и экспорт. Редкоземельными металлами не хотите заниматься - а это куда перспективней. Как и в целом электроникой, как дальней производной редкоземельщины. Так далеко не уйдете
куда вам столько нужно - бурого угля, что вы громко назвали бесполезным ископаемым? Его и так там профицит был - в Забайкалье, будучи несознательным ребенком я лазил по тем копям царя Соломона. У вас и в Кузбассе избыток, а там есть люди, инфраструктура и экспорт. Редкоземельными металлами не хотите заниматься - а это куда перспективней. Как и в целом электроникой, как дальней производной редкоземельщины. Так далеко не уйдете
Нерюнгринское угольное месторождение — одно из крупнейших в России месторождений коксующегося угля. Расположено в Алдано-Чульманском угленосном районе Южно-Якутского угольного бассейна на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D0%B5 Как раз по построенной ж/д он и вывозится. Как видите, экономикой РФ, не смотря на утверждения пана Радиста, управляют совсем не дураки. Да и Вам, откровенно говоря, уж простите, перед тем как выносить суждения, неплохо было бы ну хоть немного узнать о предмете, о котором пишите. А угля (420 млн. т в год) РФ сейчас добывает больше, чем РСФСР, и весь он находит неплохой сбыт. Кстати
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого. В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.
Волгарь написав:..Экспорт России важнейших товаров .. УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ..
так чего тогда обижаться на обвинения, что экономика по факту слабая и зависит от цен на коммоды?? сегодня выручили 7 ярдов, завтра, по-классике будут давать в морду - бастующий народ, без зарплат. Запретят за баксы продавать (а Китай, например, не особо горит в нацвалютах торговать), перейдете на клиринг? Да-да. Далеко вы ушли от Украины? - основная статья экпорта сырье! Просто его у вас физически больше и оно дает поддержку остальной экономике, в которую заливаются чудовищные субсидии на все подряд.. А люди? Люди всюду похожи - и тащат все, что плохо лежит
важнейших товаров УГОЛЬ КАМЕННЫЙ .. так чего тогда обижаться на обвинения, что экономика по факту слабая и зависит от цен на коммоды??
Зависит, но опять-таки очень советую посмотреть на цифры Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики Ваповой внутренний продукт в рыночных ценах ( в текущих ценах, млрд. руб.) I квартал 2019 24 487.1 Добыча полезных ископаемых 3 047.3 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... accounts/# Т.е. ВСЯ добывающая промышленность дает примерно 1/8 ВВП Страны
сегодня выручили 7 ярдов, завтра, по-классике будут давать в морду - бастующий народ, без зарплат. Запретят за баксы продавать (а Китай, например, не особо горит в нацвалютах торговать), перейдете на клиринг? Да-да.
Да-да - при экспорте в 400+ млрд. в год, 17 млрд. от продажи угля - 4%. А знаменитая фраза ПРО МОРДУ и РУБЛЬ относится к 1878-му году - тогда после русско-турецкой войны за бумажный рубль вместо 3,3 немецких марок на европейских биржах стали давать всего 2. Ниччо, уже через 18 лет (и на протяжении следующих 18-ти) в Париже за бумажный рубль давали 2,67 франка, в Берлине -2,2 марки, в Лондоне за фунт брали 9,3 рубля, а в Нью-Йорке за доллар -1,94. При этом, Российская империя, обладая золотым запасом в 1700 млн. рублей, более чем 100% покрывала 1,5 млрд. бумажных кредитных билетов, с которыми вместе обращались 500 млн. рублей золотых и 100 млн. серебряных монет.
Далеко вы ушли от Украины? - основная статья экпорта сырье! Просто его у вас физически больше и оно дает поддержку остальной экономике, в которую заливаются чудовищные субсидии на все подряд..
По моим ощущениям и фактам (отсутствию фондового рынка/рынка земли/среднедушевому уровню потребления/среднедушевому накоплению в БС страны/уровню смертности/темпам депопуляции/политической ситуации/размеру ЗВР/внешнему долгу/темпам инфляции/отношению госдолга к ВВП/отношению общего внешнего долга к ЗВР) - ЛЕТ НА 15 МИНИМУМ! Если совсем просто - РФ субъект международного права, а Украина - ОБЪЕКТ. Кстати, и рубль сейчас уже прилично обеспечен золотом - наличные на 63 копейки, наличные +безнал - на 50. Не как 105 лет назад, но это - САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ ПОКАЗАТЕЛЬ. Как и госдолг-нетто - около 1% от ВВП.
А люди? Люди всюду похожи - и тащат все, что плохо лежит
Увы, Вы и тут неправы. Россия, в отличии от Украины - УЖЕ НЕ КЛЕПТОКРАТИЯ. Ей правят коррупционеры, но это две большие разницы. И круг неприкасаемых за воровство теперь ограничен члена Политбюро -2 - Совбеза. А люди - многое меняется. 50 млн. легковушек ночуют около домов (а не на платных стоянках), и никто их не курочит, Почти исчезли решетки на окнах, вдвое сократилось потребление водки, вчетверо количество убийств, вдвое - общая преступность. почти втрое - смертность от внешних причин, линейно зависящая от алкоголизации общества. Возможно, в 90-х годах 18-го века, Карамзин, ответивший в Париже на вопрос, ЧТО ДЕЛАЕТ РУССКИЙ МУЖИК - ВОРУЕТ, в ОБЩЕМ не сильно ошибался, но сейчас уже не это составляет основу бытия.
[quote="4715683:Волгарь"] так что там насчет клиринга? с Китаем точно знаю, что после введения санкций некоторые контракты по комплектации вашей же военки накрылись медным тазом - не нужно китайцам столько золота в микрочипах! а по воровству машин у вас все в порядке? точно? в Дагестане разборки закрыли? когда? не прикалывайтесь, воруют у вас точно больше (как вы там пишете, "по-ощущениям" )
Скоростное пассажирское глиссирующее судно проекта А145, построенное в Керчи на судостроительном заводе «Залив».Технические характеристики: Водоизмещение: 83 т Главные размерения: длина — 35 м, ширина — 6.8 м, осадка — 0.95/0.7 м. Максимальная скорость хода: 40 узлов Дальность плавания: 200 миль Экипаж: 6 человек Пассажировместимость: 150 человек.
Investing.com – Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие 2019 года увеличилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 476,9 млрд руб. Об этом говорится в отчетности госбанка. Во втором квартале 2019 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 250,3 млрд руб., что больше показателя за второй квартал 2018-го на 16,3%. Аналитики РИА Новости ждали, что прибыль Сбербанка за полугодие составит 457,9 млрд руб., а за второй квартал – 231,4 млрд руб. Вклады населения в Сбербанке за первое полугодие 2019 года выросли на 1,3% и на 30 июня составили 13,673 трлн руб., корпоративные депозиты увеличились на 9,9% – до 8,136 трлн руб. Также в отчетности госбанка говорится, что в ближайшее время он ожидает средства от продажи турецкого Denizbank. Сбербанк и Emirates NBD в начале апреля договорились о продаже 99,85% акций Denizbank за 15,48 млрд турецких лир (около $2,71 млрд по курсу лиры на тот момент). Закрыть сделку планировалось во втором квартале текущего года, однако к концу июня были получены только все необходимые разрешения от регуляторов.
https://mail.google.com/mail/u/0/#sent Особеннно актуален последний абзац текста - наконец-то под давлением обстоятельств до российского олигархата начинает доходить, что деньги должны работать у себя дома, а не в сомнительных заграничных подразделениях, созданных для того, что пристроить любимое чад или нужных людей.
Волгарь написав:Сбербанк отчитался о росте прибыли на 11,6%
Investing.com – Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие 2019 года увеличилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 476,9 млрд руб. Об этом говорится в отчетности госбанка. Во втором квартале 2019 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 250,3 млрд руб., что больше показателя за второй квартал 2018-го на 16,3%. Аналитики РИА Новости ждали, что прибыль Сбербанка за полугодие составит 457,9 млрд руб., а за второй квартал – 231,4 млрд руб. Вклады населения в Сбербанке за первое полугодие 2019 года выросли на 1,3% и на 30 июня составили 13,673 трлн руб., корпоративные депозиты увеличились на 9,9% – до 8,136 трлн руб. Также в отчетности госбанка говорится, что в ближайшее время он ожидает средства от продажи турецкого Denizbank. Сбербанк и Emirates NBD в начале апреля договорились о продаже 99,85% акций Denizbank за 15,48 млрд турецких лир (около $2,71 млрд по курсу лиры на тот момент). Закрыть сделку планировалось во втором квартале текущего года, однако к концу июня были получены только все необходимые разрешения от регуляторов.
https://mail.google.com/mail/u/0/#sent Особеннно актуален последний абзац текста - наконец-то под давлением обстоятельств до российского олигархата начинает доходить, что деньги должны работать у себя дома, а не в сомнительных заграничных подразделениях, созданных для того, что пристроить любимое чад или нужных людей.
Учитесь, как надо пропагандой заниматься! Вот так легким движением методички они уже не облажались с турецким банком, а вернули деньги в РФ!
Скоро он так и про "потоки" рассказывать будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.