Додано: Чет 01 сер, 2019 11:20

sequence написав: zРадио написав: Кто-нибудь из модераторов освободит хоть на недельку украинский форум от дайджеста российских новостей? К чему это здесь - вся ветка засрана бредом про сбербанки и газпромы. Украинского контекста в этом всем - ноль! Кто-нибудь из модераторов освободит хоть на недельку украинский форум от дайджеста российских новостей? К чему это здесь - вся ветка засрана бредом про сбербанки и газпромы. Украинского контекста в этом всем - ноль!

справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.

вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику

В ООН подсчитали, во сколько обошлась России аннексия Крыма

Ничуть не понтуюсь? Как называется тема?, не так ли? Вот я и показываю, КАК развивается экономика РФ после этого события.То, что факты находятся в явном противоречии с ожиданиями пана Радиста и СИЛЬНО РАЗДРАЖАЮТ ЕГО (а главное, прямо противоположны его представлениям о РФ) - НЕ МОЯ ВИНА. Пусть опровергнет хоть одну из приведенных цифр. Санкции, конечно, не побоку, и без них цифры были бы еще более впечатляющими (особенно на фоне того, ЧТО творится во всех областях в стране, которой якобы помогает весь мир), но макроэкономика чувствует себя АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО. Справедливости ради необходимо отметить, что удивление должен вызывать не сам этот факт, а то, что это происходит в стране, которой 2 экономики, превосходящие ее вместе на порядок, ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ.