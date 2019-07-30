справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.
вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:05
справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.
вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:20
Ничуть не понтуюсь? Как называется тема? В ООН подсчитали, во сколько обошлась России аннексия Крыма, не так ли? Вот я и показываю, КАК развивается экономика РФ после этого события.То, что факты находятся в явном противоречии с ожиданиями пана Радиста и СИЛЬНО РАЗДРАЖАЮТ ЕГО (а главное, прямо противоположны его представлениям о РФ) - НЕ МОЯ ВИНА. Пусть опровергнет хоть одну из приведенных цифр. Санкции, конечно, не побоку, и без них цифры были бы еще более впечатляющими (особенно на фоне того, ЧТО творится во всех областях в стране, которой якобы помогает весь мир), но макроэкономика чувствует себя АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО. Справедливости ради необходимо отметить, что удивление должен вызывать не сам этот факт, а то, что это происходит в стране, которой 2 экономики, превосходящие ее вместе на порядок, ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ.
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:34
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:48
Да мне на него... Просто ветку тяжело читать, пролистывая эти неуместные дайджесты.
И раньше ему хватало этой, а с недавних пор еще и политическую засрал...
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:04
Ничуть. Экономика США -20+ триллиона долларов, ЕВРОСОЮЗ - 20 трлн., РФ (по ППС) -4 трлн. (20+20)/4=10 - как раз порядок. Украинские санкции - это выстрел СЕБЕ В НОГУ, не более.
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