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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:05

  zРадио написав:Кто-нибудь из модераторов освободит хоть на недельку украинский форум от дайджеста российских новостей? К чему это здесь - вся ветка засрана бредом про сбербанки и газпромы. Украинского контекста в этом всем - ноль!

справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.
вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:20

  sequence написав:
  zРадио написав:Кто-нибудь из модераторов освободит хоть на недельку украинский форум от дайджеста российских новостей? К чему это здесь - вся ветка засрана бредом про сбербанки и газпромы. Украинского контекста в этом всем - ноль!

справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.
вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику :)

Ничуть не понтуюсь? Как называется тема? В ООН подсчитали, во сколько обошлась России аннексия Крыма, не так ли? Вот я и показываю, КАК развивается экономика РФ после этого события.То, что факты находятся в явном противоречии с ожиданиями пана Радиста и СИЛЬНО РАЗДРАЖАЮТ ЕГО (а главное, прямо противоположны его представлениям о РФ) - НЕ МОЯ ВИНА. Пусть опровергнет хоть одну из приведенных цифр. Санкции, конечно, не побоку, и без них цифры были бы еще более впечатляющими (особенно на фоне того, ЧТО творится во всех областях в стране, которой якобы помогает весь мир), но макроэкономика чувствует себя АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО. Справедливости ради необходимо отметить, что удивление должен вызывать не сам этот факт, а то, что это происходит в стране, которой 2 экономики, превосходящие ее вместе на порядок, ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:34

  Волгарь написав:.. которой 2 экономики, превосходящие ее вместе на порядок, ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ.

Одна из двух Украина, надеюсь? :)
С превосхождением на порядок погорячились, хотя я не знаю базу сравнения{Украина+кто?} , но все равно приятно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:48

  sequence написав:
  zРадио написав:Кто-нибудь из модераторов освободит хоть на недельку украинский форум от дайджеста российских новостей? К чему это здесь - вся ветка засрана бредом про сбербанки и газпромы. Украинского контекста в этом всем - ноль!

справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.
вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику :)


Да мне на него... Просто ветку тяжело читать, пролистывая эти неуместные дайджесты.

И раньше ему хватало этой, а с недавних пор еще и политическую засрал...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:04

  sequence написав:
  Волгарь написав:.. которой 2 экономики, превосходящие ее вместе на порядок, ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ.

Одна из двух Украина, надеюсь? :)
С превосхождением на порядок погорячились, хотя я не знаю базу сравнения{Украина+кто?} , но все равно приятно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ничуть. Экономика США -20+ триллиона долларов, ЕВРОСОЮЗ - 20 трлн., РФ (по ППС) -4 трлн. (20+20)/4=10 - как раз порядок. Украинские санкции - это выстрел СЕБЕ В НОГУ, не более.
Волгарь
 
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