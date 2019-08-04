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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:05

  zРадио написав:Кто-нибудь из модераторов освободит хоть на недельку украинский форум от дайджеста российских новостей? К чему это здесь - вся ветка засрана бредом про сбербанки и газпромы. Украинского контекста в этом всем - ноль!

справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.
вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:20

  sequence написав:
  zРадио написав:Кто-нибудь из модераторов освободит хоть на недельку украинский форум от дайджеста российских новостей? К чему это здесь - вся ветка засрана бредом про сбербанки и газпромы. Украинского контекста в этом всем - ноль!

справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.
вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику :)

Ничуть не понтуюсь? Как называется тема? В ООН подсчитали, во сколько обошлась России аннексия Крыма, не так ли? Вот я и показываю, КАК развивается экономика РФ после этого события.То, что факты находятся в явном противоречии с ожиданиями пана Радиста и СИЛЬНО РАЗДРАЖАЮТ ЕГО (а главное, прямо противоположны его представлениям о РФ) - НЕ МОЯ ВИНА. Пусть опровергнет хоть одну из приведенных цифр. Санкции, конечно, не побоку, и без них цифры были бы еще более впечатляющими (особенно на фоне того, ЧТО творится во всех областях в стране, которой якобы помогает весь мир), но макроэкономика чувствует себя АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО. Справедливости ради необходимо отметить, что удивление должен вызывать не сам этот факт, а то, что это происходит в стране, которой 2 экономики, превосходящие ее вместе на порядок, ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:34

  Волгарь написав:.. которой 2 экономики, превосходящие ее вместе на порядок, ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ.

Одна из двух Украина, надеюсь? :)
С превосхождением на порядок погорячились, хотя я не знаю базу сравнения{Украина+кто?} , но все равно приятно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:48

  sequence написав:
  zРадио написав:Кто-нибудь из модераторов освободит хоть на недельку украинский форум от дайджеста российских новостей? К чему это здесь - вся ветка засрана бредом про сбербанки и газпромы. Украинского контекста в этом всем - ноль!

справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.
вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику :)


Да мне на него... Просто ветку тяжело читать, пролистывая эти неуместные дайджесты.

И раньше ему хватало этой, а с недавних пор еще и политическую засрал...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:04

  sequence написав:
  Волгарь написав:.. которой 2 экономики, превосходящие ее вместе на порядок, ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ.

Одна из двух Украина, надеюсь? :)
С превосхождением на порядок погорячились, хотя я не знаю базу сравнения{Украина+кто?} , но все равно приятно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ничуть. Экономика США -20+ триллиона долларов, ЕВРОСОЮЗ - 20 трлн., РФ (по ППС) -4 трлн. (20+20)/4=10 - как раз порядок. Украинские санкции - это выстрел СЕБЕ В НОГУ, не более.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:03

  Волгарь написав:но макроэкономика чувствует себя АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО.


Ну только надо повышать налоги, сборы и пенсионный возраст... и справляться с растущим количеством митингов.

А так ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:39

https://nts-tv.com/news/vybros-nechistot-kos-yuzhnye-v-goluboy-bukhte-vide-20018/
Место выброса нечистот в Голубой бухте заметно из космоса. Камеры зафиксировали прорыв канализации – на снимках, предоставленных телеканалу «НТС» учёными севастопольского Морского гидрофизического института, видно очередной канализационный сброс. На глубине 36 метров произошёл прорыв трубы глубоководного выпуска КОС «Южные», из-за чего более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе.

АНТОН ГЕОРГА-КОПУЛОС, заместитель директора Морского гидрофизического института РАН: «В Балаклаву всё это идёт, в сторону побережья. Как следствие, конечно же, прибрежная полоса – она страдает больше всего. Придонные отложения крайне поражены, во-первых, бактериями, фон в 10-20 раз по многим параметрам – фосфаты, аммоний – что это? Мы понимаем, что это моющие средства из канализации. Что такое аммоний – мы понимаем, что это продукты человеческой жизнедеятельности».


Туристы должны быть просто в экстазе! Все условия созданы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:30

  Волгарь написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:Кто-нибудь из модераторов освободит хоть на недельку украинский форум от дайджеста российских новостей? К чему это здесь - вся ветка засрана бредом про сбербанки и газпромы. Украинского контекста в этом всем - ноль!

справедливости ради, Волгарь понтуется тем что все санкции на аннексию им типа побоку. Т.е. близкое отношение имеет к топику.
вы там, если сретесь с ним, хоть не выносите на публику :)

Ничуть не понтуюсь? Как называется тема? В ООН подсчитали, во сколько обошлась России аннексия Крыма, не так ли? Вот я и показываю, КАК развивается экономика РФ после этого события.


Не только в ООН умеют считать.

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014-го по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ежегодном докладе по российской экономике, опубликованном на сайте организации.

Негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.

Меньшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджетная политика (минус 0,1 п.п.) и сдерживающая денежно-кредитная политика России (минус 0,2 п.п.).

В совокупности все эти факторы — санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика — отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, согласно оценке МВФ.

Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и экономической политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.

Таким образом, за пять лет российская экономика выросла лишь на 2,5%, следует из оценок МВФ, а могла бы теоретически вырасти на 5,9% в отсутствие внешних шоков. Если убрать санкции, а все остальные факторы оставить, экономика выросла бы на 3,5% за пять лет.


Что-то слабенький эффект от санкций, в силу и мощь которых ежедневно украинцам вещают с экранов телевизоров и прочих укроСМИ.
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:59

  Shram написав:Что-то слабенький эффект от санкций, в силу и мощь которых ежедневно украинцам вещают с экранов телевизоров и прочих укроСМИ.


О, волгарское альтерэго проснулось. :mrgreen:

Причем с теми же заунывными песнями "санкции ни на что не влияют".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:17

  Sommer написав:
  Shram написав:Что-то слабенький эффект от санкций, в силу и мощь которых ежедневно украинцам вещают с экранов телевизоров и прочих укроСМИ.


О, волгарское альтерэго проснулось. :mrgreen:



Альтер-эго у Волгаря мощное какое - целый отдел экспертов МВФ.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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